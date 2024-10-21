Слуцкий — лучший тренер Китая в сентябре

Главный тренер клуба «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий признан лучшим тренером чемпионата Китая в сентябре.

В прошлом месяце подопечные Слуцкого провели три матча в рамках национального чемпионата, в которых одержали три победы.

Напомним, 53-летний Слуцкий руководит клубом с декабря 2023 года. На данный момент «Шанхай Шеньхуа» находится на вершине турнирной таблицы Суперлиги, имея в своей копилке 73 набранных очка. Отрыв от ближайшего преследователя составляет всего один балл.

Стоит сказать, что до конца сезона «Шанхай Шеньхуа» осталось провести всего два матча в рамках чемпионата Китая.