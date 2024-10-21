Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Китая по футболу

Слуцкий — лучший тренер Китая в сентябре

21 Октября 2024 • 16:26 Комментировать
Шанхай Шеньхуа
...
Сычуань Цзюнью
27.10 10:30

Главный тренер клуба «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий признан лучшим тренером чемпионата Китая в сентябре.

В прошлом месяце подопечные Слуцкого провели три матча в рамках национального чемпионата, в которых одержали три победы.

Напомним, 53-летний Слуцкий руководит клубом с декабря 2023 года. На данный момент «Шанхай Шеньхуа» находится на вершине турнирной таблицы Суперлиги, имея в своей копилке 73 набранных очка. Отрыв от ближайшего преследователя составляет всего один балл.

Стоит сказать, что до конца сезона «Шанхай Шеньхуа» осталось провести всего два матча в рамках чемпионата Китая.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ШАНХАЙ ШЕНЬХУА СЫЧУАНЬ ЦЗЮНЬЮ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» разочаровался в Мбаппе Кавани назвал четырёх гениев футбола - это не Роналду «Спартак» принял решение по Зиньковскому Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси «Манчестер Сити» нашёл идеальную замену для де Брёйне, ценник – 130 млн евро Из-за них «Спартак» проиграл без шансов: три худших игрока матча против «Краснодара» Юран высказался о работе Станковича в «Спартаке» Радимов - об игроке «Спартака»: «С ним всё понятно, везите следующего» Кто подставил «Локомотив» в игре с «Химками» Криштиану Роналду забил решающий гол и сказал три слова
Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» У Мбаппе проблемы с алкоголем «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе
Спортивные новости
Бывший главный тренер сборной России ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в текущем сезоне НХЛ «Спартак», выигрывая по ходу матча 3:0, проиграл в овертайме «Адмиралу» в КХЛ Рыбин рассказал, какому клубу НХЛ нужно подписать российского вратаря Янчук отреагировал на жалобы теннисистов на плотный календарь Леклер стал победителем Гран-при США, Ферстаппен - третий Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Октября
16:26 · Китай
Слуцкий — лучший тренер Китая в сентябре
18 Октября
17:11 · Китай
Команда Слуцкого вырвалась на первое место в чемпионате Китая – осталось два тура
16:57 · Китай
«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого вырвал победу на 89-й минуте
15 Октября
07:46 · Россия. Премьер-лига
Мостовой объяснил, почему негативно относится к Слуцкому
28 Сентября
13:38 · Китай
«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого удержал важную победу в меньшинстве
25 Сентября
16:52 · Россия. Премьер-лига
«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого проиграл во второй раз в сезоне
21 Сентября
17:14 · Китай
«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого перевернул матч чемпионата Китая и победил
17 Сентября
17:23 · Китай
«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого стартовал в Лиге чемпионов с эффектного разгрома
13 Сентября
17:06 · Россия. Премьер-лига
Клуб Слуцкого одержал двадцатую победу в чемпионате Китая
29 Августа
11:02 · Китай
Слуцкий высказался о переговорах с «Шанхай Шеньхуа»
10:26 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Разница между сборными России и Китая небольшая»
27 Августа
18:47 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий рассказал, почему у него в Китае изменился цвет волос
26 Августа
21:05 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий рассказал, при каком условии завершит тренерскую карьеру
18:53 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий рассказал, какую потребность не сможет удовлетворить в России
16:06 · Китай
Слуцкий высказался о возможном приглашении Дзюбы в Китай
22 Августа
17:02 · Китай
«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого вышел в полуфинал Кубка Китая
20 Августа
19:33 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «В Китае мне не хватает бани»
18 Августа
21:35 · Китай
Дзюба — о Слуцком: Ему не нужно доказывать, что он топовый тренер
17 Августа
16:56 · Китай
«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого выдал яркий камбэк и нанёс лидеру Суперлиги первое поражение
10 Августа
17:24 · Китай
Слуцкий вернулся на тропу побед после первой неудачи в Китае
04 Августа
18:09 · Китай
Слуцкий дал комментарий после первого поражения в Китае
16:47 · Китай
Больше не непобедимый: Прервалась невероятная серия Слуцкого в Китае
03 Августа
16:28 · Китай
Дзюба рассказал, что Слуцкий скучает по России
29 Июля
16:53 · Китай
Непобедимый Слуцкий: Серия россиянина в Китае достигла 24 матчей
14:03 · Китай
Дзагоев: Я не удивлён успехами Слуцкого в Китае
Все новости