Команда Слуцкого вырвалась на первое место в чемпионате Китая – осталось два тура

В чемпионате Китая обострилась интрига в борьбе за чемпионский титул. «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого в пятницу добился волевой победы (2:1) в своём матче, а вот «Шанхай Порт» в параллельной игре потерпел поражение (1:3).

Как следствие, «Шанхай Шеньхуа» вырвался на первое место в турнирной таблице Суперлиги. Команда Слуцкого имеет 73 зачётных балла в своём активе. «Шанхай Порт» теперь идёт вторым с 72 очками в кармане.

В чемпионате Китая осталось всего лишь два тура. Подопечные Слуцкого сыграют против команд, которые на текущий момент занимают 15-е и 3-е места в турнирной таблице.