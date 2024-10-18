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Чемпионат Китая по футболу

Команда Слуцкого вырвалась на первое место в чемпионате Китая – осталось два тура

18 Октября 2024 • 17:11 Комментировать
Шанхай Шеньхуа
2:1
Хэнань Суншань Лунмэн

В чемпионате Китая обострилась интрига в борьбе за чемпионский титул. «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого в пятницу добился волевой победы (2:1) в своём матче, а вот «Шанхай Порт» в параллельной игре потерпел поражение (1:3).

Как следствие, «Шанхай Шеньхуа» вырвался на первое место в турнирной таблице Суперлиги. Команда Слуцкого имеет 73 зачётных балла в своём активе. «Шанхай Порт» теперь идёт вторым с 72 очками в кармане.

В чемпионате Китая осталось всего лишь два тура. Подопечные Слуцкого сыграют против команд, которые на текущий момент занимают 15-е и 3-е места в турнирной таблице.  

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Команда Слуцкого вырвалась на первое место в чемпионате Китая – осталось два тура
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Ставка и прогноз на Шанхай Шеньхуа — Хэнань Суншань Лунмэн чемпионата Китая — 18 октября 2024
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