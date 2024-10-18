«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого вырвал победу на 89-й минуте

В пятницу «Шанхай Шеньхуа» проводил матч чемпионата Китая против команды «Хэнань Суншань Лунмэн». Команда Леонида Слуцкого порадовала своих фанатов волевой победой со счётом 2:1, причём победный гол был забит в концовке второго тайма – на 89-й минуте.
Как следствие, «Шанхай Шеньхуа» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Китая, обойдя «Шанхай Порт».
Стоит сказать, что Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа» в конце 2023 года. До того момента специалист больше года провёл без клубной прописки.
Протокол игры
|62'Чович Неманья (0:1)
|(1:1) Жоау Карлуш64'
|(2:1) У Си89'
Ясюн Бао•У Си•Чжу Чэньцзе•Цзян Шэнлон•Чань Шиничи 83' (Хаоян Сюй ( 83' ) •Гао Тиануй 63' (Ханчао Ю ( 63' ) •Амаду Ибраим•Жоау Карлуш•Луис Андре V•Фернандиньо V 63' (Фулан Cисы Айди ( 63' 90') •Малеле Сефас
Guoming Wang•Шинар Елжан•Хэ Гуань 79' •Ли Сунъи 83' (Цао Гу ( 83' ) •Лю Исинь•Руйфэн Хуан 76' 78' (Хайфэн Дин ( 78' ) •Ду Жихуан 46' (Шангуань Ван ( 46' ) •Назарио Бруно 78' (Янь Йилинь ( 78' ) •Денич Джордже•Ачеампонг Франк 69' (Хуан Цзычан ( 69' ) •Чович Неманья
Сегодня. Стадион "Шанхай Интернешнл " (Шанхай).
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