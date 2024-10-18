«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого вырвал победу на 89-й минуте

В пятницу «Шанхай Шеньхуа» проводил матч чемпионата Китая против команды «Хэнань Суншань Лунмэн». Команда Леонида Слуцкого порадовала своих фанатов волевой победой со счётом 2:1, причём победный гол был забит в концовке второго тайма – на 89-й минуте.

Как следствие, «Шанхай Шеньхуа» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Китая, обойдя «Шанхай Порт».

Стоит сказать, что Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа» в конце 2023 года. До того момента специалист больше года провёл без клубной прописки.