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Чемпионат Китая по футболу

«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого вырвал победу на 89-й минуте

18 Октября 2024 • 16:57 Комментировать
Шанхай Шеньхуа
2:1
Хэнань Суншань Лунмэн
окончен

В пятницу «Шанхай Шеньхуа» проводил матч чемпионата Китая против команды «Хэнань Суншань Лунмэн». Команда Леонида Слуцкого порадовала своих фанатов волевой победой со счётом 2:1, причём победный гол был забит в концовке второго тайма – на 89-й минуте.

Как следствие, «Шанхай Шеньхуа» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Китая, обойдя «Шанхай Порт».

Стоит сказать, что Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа» в конце 2023 года. До того момента специалист больше года провёл без клубной прописки.  

Протокол игры  
Шанхай Шеньхуа2:1Хэнань Суншань Лунмэн
  62'Чович Неманья (0:1)
(1:1) Жоау Карлуш64'  
(2:1) У Си89'  
Ясюн БаоУ СиЧжу ЧэньцзеЦзян ШэнлонЧань Шиничи   83' (Хаоян Сюй (   83' ) Гао Тиануй   63' (Ханчао Ю (   63' ) Амаду ИбраимЖоау КарлушЛуис Андре VФернандиньо V   63' (Фулан Cисы Айди (   63'   90') Малеле Сефас
Запасные: Се ПэнфэйЧжоу ЖунченChengyu LiuМа ЖенYifan WangHaoyu YangЦзинь ШунькайФэй Эрнандуо
Guoming WangШинар ЕлжанХэ Гуань   79' Ли Сунъи   83' (Цао Гу (   83' ) Лю ИсиньРуйфэн Хуан   76'   78' (Хайфэн Дин (   78' ) Ду Жихуан   46' (Шангуань Ван (   46' ) Назарио Бруно   78' (Янь Йилинь (   78' ) Денич ДжорджеАчеампонг Франк   69' (Хуан Цзычан (   69' ) Чович Неманья
Запасные: Ке ЖаоФэн БоюаньЛи ТенглонгЯнг КуоМайдана ЯгоИхао ЧжунСюй Цзяминь
Сегодня. Стадион "Шанхай Интернешнл " (Шанхай).
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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа

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Ставка и прогноз на Шанхай Шеньхуа — Хэнань Суншань Лунмэн чемпионата Китая — 18 октября 2024
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