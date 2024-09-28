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Чемпионат Китая по футболу

«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого удержал важную победу в меньшинстве

28 Сентября 2024 • 13:38 Комментировать
Циндао Чжуннэн
0:1
Шанхай Шеньхуа

«Шанхай Шеньхуа» продолжает бороться за титул чемпиона Китая. В субботу команда Леонида Слуцкого обыграла «Циндао Чжуннэн» с минимальным счётом 1:0. Все решил гол на третьей минуте, который забил Луис Андре. В середине первого тайма «Шанхай Шеньхуа» остался в численном меньшинстве, но подопечные Слуцкого удержали победу.

«Шанхай Шеньхуа» вырвался на первое место в турнирной таблице Суперлиги (70 очков), опережая «Шанхай Порт» (69 очков) на один балл. Правда, соперники команды Слуцкого свой матч тура ещё не завершили.

До конца чемпионата Китая «Шанхай Шеньхуа» Слуцкого проведёт ещё три матча.

Протокол игры  
Циндао Чжуннэн0:1Шанхай Шеньхуа
  3'Луис Андре V (0:1)
Моу ПэнфэйВан Гон-Мен   73' (Чен Чуньсинь (   73' ) Радмановац НиколаСюй ДонСонг ЛонгЛонг Вэй   86' (Лю Цзюньшуай (   86' ) Сарич ЭлвисКангва Эванс   55' Диего Лопес III   67' (Вэньцзе Сун (   67' ) Yonghao Jin   73' (Лун Чжэн (   73' ) Боаке Мартин
Запасные: Лю ВэйчэнЛю ДзюнХу ДжингхангВан ЦзыхаоЧжэньли ЛюШа ИбоZheng CaoЦзиньбао Чжун
Ясюн БаоЯн ЦзэсянЦзян ШэнлонЦзинь Шунькай   82' (Фулан Cисы Айди (   82' ) Хаоян СюйВанг Хайан   21' У Си   88' Фернандиньо V   32' (Амаду Ибраим (   32' ) Луис Андре V   76' (Чань Шиничи (   76' ) Жоау Карлуш   23' Малеле Сефас   90'
Запасные: Се ПэнфэйЧжоу ЖунченХанчао ЮЧжэнкай ЧжоуЦзябао ВэньМа ЖенФэй ЭрнандуоГао Тиануй
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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа

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Рискованная ставка и прогноз на матч Циндао Чжуннэн — Шанхай Шеньхуа чемпионата Китая — 28 сентября 2024
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