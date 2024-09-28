«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого удержал важную победу в меньшинстве

«Шанхай Шеньхуа» продолжает бороться за титул чемпиона Китая. В субботу команда Леонида Слуцкого обыграла «Циндао Чжуннэн» с минимальным счётом 1:0. Все решил гол на третьей минуте, который забил Луис Андре. В середине первого тайма «Шанхай Шеньхуа» остался в численном меньшинстве, но подопечные Слуцкого удержали победу.

«Шанхай Шеньхуа» вырвался на первое место в турнирной таблице Суперлиги (70 очков), опережая «Шанхай Порт» (69 очков) на один балл. Правда, соперники команды Слуцкого свой матч тура ещё не завершили.

До конца чемпионата Китая «Шанхай Шеньхуа» Слуцкого проведёт ещё три матча.