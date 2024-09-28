«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого удержал важную победу в меньшинстве

«Шанхай Шеньхуа» продолжает бороться за титул чемпиона Китая. В субботу команда Леонида Слуцкого обыграла «Циндао Чжуннэн» с минимальным счётом 1:0. Все решил гол на третьей минуте, который забил Луис Андре. В середине первого тайма «Шанхай Шеньхуа» остался в численном меньшинстве, но подопечные Слуцкого удержали победу.
«Шанхай Шеньхуа» вырвался на первое место в турнирной таблице Суперлиги (70 очков), опережая «Шанхай Порт» (69 очков) на один балл. Правда, соперники команды Слуцкого свой матч тура ещё не завершили.
До конца чемпионата Китая «Шанхай Шеньхуа» Слуцкого проведёт ещё три матча.
Протокол игры
|3'Луис Андре V (0:1)
Моу Пэнфэй•Ван Гон-Мен 73' (Чен Чуньсинь ( 73' ) •Радмановац Никола•Сюй Дон•Сонг Лонг•Лонг Вэй 86' (Лю Цзюньшуай ( 86' ) •Сарич Элвис•Кангва Эванс 55' •Диего Лопес III 67' (Вэньцзе Сун ( 67' ) •Yonghao Jin 73' (Лун Чжэн ( 73' ) •Боаке Мартин
Ясюн Бао•Ян Цзэсян•Цзян Шэнлон•Цзинь Шунькай 82' (Фулан Cисы Айди ( 82' ) •Хаоян Сюй•Ванг Хайан 21' •У Си 88' •Фернандиньо V 32' (Амаду Ибраим ( 32' ) •Луис Андре V 76' (Чань Шиничи ( 76' ) •Жоау Карлуш 23' •Малеле Сефас 90'
Сегодня. Стадион "Кингдао Тиантай " .
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