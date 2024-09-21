«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого перевернул матч чемпионата Китая и победил

В субботу «Шанхай Шеньхуа» проводил матч чемпионата Китая против «Тяньцзинь Тайгер». Команда Леонида Слуцкого пропустила уже на третьей минуте и долгое время пыталась отыграться. В итоге «Шанхай Шеньхуа» перевернул игру в самой концовке, забив на 89-й и 90-й минутах. Подопечные Слуцкого победили со счётом 2:1 и набрали три очка.
«Шанхай Шеньхуа» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги Китая, отставая от «Шанхай Порт» на два очка. Командам остаётся провести всего лишь четыре тура.
Напомним, что Леонид Слуцкий принял «Шанхай Шеньхуа» в декабре. В 31 игре под руководством российского тренера команда потерпела лишь одно поражение.
Протокол игры
|3'Адеми Альбион (0:1)
|(1:1) Ханчао Ю89'
|(2:1) Ханчао Ю90'
Ясюн Бао•Ян Цзэсян 68' (Ванг Хайан ( 68' ) •Цзян Шэнлон•Фулан Cисы Айди 57' •Хаоян Сюй 68' (Се Пэнфэй ( 68' ) •У Си•Амаду Ибраим•Жоау Карлуш 11' (Гао Тиануй ( 11' •Ханчао Ю 82' ) •Фернандиньо V 68' (Чань Шиничи ( 68' ) •Малеле Сефас•Луис Андре V
Фанг Джингки•Юмяо Кьян•Силва Диогу•Пэнфэй Хань•Янг Зихао 46' (Цзяхуэй Хуан ( 46' ) •Ба Дунь 76' (Се Вэйцзюнь ( 76' ) •Шкорич Миле•Адеми Альбион 81' (Гао Хуацзэ ( 81' ) •Гуо Хао 46' (Су Юаньцзе ( 46' ) •Компаньо Андреа•Шадаш Бруну 90' (Лю Жунсян ( 90' )
Запасные: Ли Юфен•Сун Ксюэлонг•Ян Бинглян•Ванг Сянджун•Юй Ян 1•Ши Ян•Ван Чжэнхао
Сегодня. Стадион "Шанхай Интернешнл " (Шанхай).
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