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Чемпионат Китая по футболу

«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого перевернул матч чемпионата Китая и победил

21 Сентября 2024 • 17:14 Комментировать
Шанхай Шеньхуа
2:1
Тяньцзинь Тайгер
окончен

В субботу «Шанхай Шеньхуа» проводил матч чемпионата Китая против «Тяньцзинь Тайгер». Команда Леонида Слуцкого пропустила уже на третьей минуте и долгое время пыталась отыграться. В итоге «Шанхай Шеньхуа» перевернул игру в самой концовке, забив на 89-й и 90-й минутах. Подопечные Слуцкого победили со счётом 2:1 и набрали три очка.

«Шанхай Шеньхуа» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги Китая, отставая от «Шанхай Порт» на два очка. Командам остаётся провести всего лишь четыре тура.

Напомним, что Леонид Слуцкий принял «Шанхай Шеньхуа» в декабре. В 31 игре под руководством российского тренера команда потерпела лишь одно поражение.  

Протокол игры  
Шанхай Шеньхуа2:1Тяньцзинь Тайгер
  3'Адеми Альбион (0:1)
(1:1) Ханчао Ю89'  
(2:1) Ханчао Ю90'  
Ясюн БаоЯн Цзэсян   68' (Ванг Хайан (   68' ) Цзян ШэнлонФулан Cисы Айди   57' Хаоян Сюй   68' (Се Пэнфэй (   68' ) У СиАмаду ИбраимЖоау Карлуш   11' (Гао Тиануй (   11' Ханчао Ю   82' ) Фернандиньо V   68' (Чань Шиничи (   68' ) Малеле СефасЛуис Андре V
Запасные: Чжоу ЖунченЧжэнкай ЧжоуЦзябао ВэньМа ЖенЦзинь ШунькайФэй Эрнандуо
Фанг ДжингкиЮмяо КьянСилва ДиогуПэнфэй ХаньЯнг Зихао   46' (Цзяхуэй Хуан (   46' ) Ба Дунь   76' (Се Вэйцзюнь (   76' ) Шкорич МилеАдеми Альбион   81' (Гао Хуацзэ (   81' ) Гуо Хао   46' (Су Юаньцзе (   46' ) Компаньо АндреаШадаш Бруну   90' (Лю Жунсян (   90' )
Запасные: Ли ЮфенСун КсюэлонгЯн БинглянВанг СянджунЮй Ян 1Ши ЯнВан Чжэнхао
Сегодня. Стадион "Шанхай Интернешнл " (Шанхай).
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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа

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Бесплатная ставка и прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Тяньцзинь Тайгер чемпионата Китая — 21 сентября 2024
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