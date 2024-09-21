«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого перевернул матч чемпионата Китая и победил

В субботу «Шанхай Шеньхуа» проводил матч чемпионата Китая против «Тяньцзинь Тайгер». Команда Леонида Слуцкого пропустила уже на третьей минуте и долгое время пыталась отыграться. В итоге «Шанхай Шеньхуа» перевернул игру в самой концовке, забив на 89-й и 90-й минутах. Подопечные Слуцкого победили со счётом 2:1 и набрали три очка.

«Шанхай Шеньхуа» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги Китая, отставая от «Шанхай Порт» на два очка. Командам остаётся провести всего лишь четыре тура.

Напомним, что Леонид Слуцкий принял «Шанхай Шеньхуа» в декабре. В 31 игре под руководством российского тренера команда потерпела лишь одно поражение.