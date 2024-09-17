«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого стартовал в Лиге чемпионов с эффектного разгрома

«Шанхай Шеньхуа» российского тренера Леонида Слуцкого отлично начал выступление в Лиге чемпионов АФК. Команда разгромила южнокорейский клуб «Пхохан Стилерс» - 4:1.

Притом, несмотря на такой разгромный счёт победа оказалась волевой. «Шеньхуа» пропустил на 53-й минуте, однако в последующие полчаса футболисты Слуцкого забили гостям четыре мяча.

Победа оказалась для «Шанхай Шеньхуа» пятой подряд, если брать в общем все турниры. В чемпионате Китая команда располагается на втором месте таблицы, отставая от первого на два очка. Лидирует в турнирной таблице прямой конкурент и заклятый враг «Шеньхуа» - «Шанхай Порт».