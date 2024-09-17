Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Китая по футболу

«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого стартовал в Лиге чемпионов с эффектного разгрома

17 Сентября 2024 • 17:23 Комментировать
Шанхай Шеньхуа
4:1
Пхохан Стилерс

«Шанхай Шеньхуа» российского тренера Леонида Слуцкого отлично начал выступление в Лиге чемпионов АФК. Команда разгромила южнокорейский клуб «Пхохан Стилерс» - 4:1.

Притом, несмотря на такой разгромный счёт победа оказалась волевой. «Шеньхуа» пропустил на 53-й минуте, однако в последующие полчаса футболисты Слуцкого забили гостям четыре мяча.

Победа оказалась для «Шанхай Шеньхуа» пятой подряд, если брать в общем все турниры. В чемпионате Китая команда располагается на втором месте таблицы, отставая от первого на два очка. Лидирует в турнирной таблице прямой конкурент и заклятый враг «Шеньхуа» - «Шанхай Порт».

Протокол игры  
Шанхай Шеньхуа4:1Пхохан Стилерс
  53'Луис Жоржи (0:1)
(1:1) Луис Андре V65'  
(2:1) Малеле Сефас71'  
(3:1) Малеле Сефас82'  
(4:1) Гао Тиануй84'  
Ясюн БаоЯн ЦзэсянФулан Cисы АйдиЦзян ШэнлонХаоян Сюй 90' (Чань Шиничи ( 90') Ванг Хайан 46' (Малеле Сефас ( 46') Амаду ИбраимУ Си 88' (Се Пэнфэй ( 88') Жоау Карлуш 88' (Ханчао Ю ( 88') Луис Андре VФернандиньо V 72' (Гао Тиануй ( 72')
Запасные: Чжоу ЖунченЧжэнкай ЧжоуЦзябао ВэньМа ЖенЦзинь ШунькайФэй Эрнандуо
Ли Сон-ХванАспропотамитис ДжонатанHyeon-Woong Choi 69' (Мин Сан-Ги ( 69') Ли Гю-БекЛи Тхэ-Сок  78'Чо Сон-Чжун 46' (Jae-Hee Jung ( 46') Ким Чжон-УХан Чхан-Хи  45'Кан Хен-Чжэ 46' (Эо Чжон-Вон ( 46') Луис ЖоржиАн Чжа-Чжун 73' (Ким Ин-Сон ( 73')
Запасные: Kyu-Min LeeХван Со УнЮн Мин-ХоКим Гю-ХёнDong-Hyeop LeeХо Ен-ЧжунЮн Пхен-Гук
17 сентября.
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,

Новости по матчу

16 Сентября
15:52
Бесплатный прогноз и ставка на Шанхай Шеньхуа — Пхохан Стилерс Лиги чемпионов АФК — 17 сентября 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Англию могут отстранить от участия в турнирах УЕФА и забрать Евро Сборная России может сыграть с 11-й командой рейтинга ФИФА Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Нападающий «Баварии» Кейн побил рекорд Эрлинга Холанна Из-за них «Спартак» мог снова проиграть Махачкале: три худших игрока матча против «Динамо» Родри ответил на вопрос о переходе в «Реал» Мбаппе ответил, кто должен бить пенальти в «Реале» «Барселона» потеряла Ольмо — хавбек пропустит Лигу чемпионов Появилась новая плохая новость по Неймару Валуев отреагировал на информацию о возможном жёстком наказании Англии
«Барселона» легко разделалась с «Жироной» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Вылета в Чемпионшип им мало: Стало известно, какое наказание для «Манчестер Сити» хотят видеть в АПЛ «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб
Спортивные новости
Канарейкин: «Игра «Локомотива» не всем нравится, зато нравится конечный результат» «Металлург» без шансов уступил «Северстали» в матче КХЛ Стали известны претенденты на пост нового президента МОК Team Liquid стали победителями The International 2024 Тактаров высказался о победе Двалишвили над О'Мэлли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Сентября
17:23 · Китай
«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого стартовал в Лиге чемпионов с эффектного разгрома
13 Сентября
17:06 · Россия. Премьер-лига
Клуб Слуцкого одержал двадцатую победу в чемпионате Китая
29 Августа
11:02 · Китай
Слуцкий высказался о переговорах с «Шанхай Шеньхуа»
10:26 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Разница между сборными России и Китая небольшая»
27 Августа
18:47 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий рассказал, почему у него в Китае изменился цвет волос
26 Августа
21:05 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий рассказал, при каком условии завершит тренерскую карьеру
18:53 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий рассказал, какую потребность не сможет удовлетворить в России
16:06 · Китай
Слуцкий высказался о возможном приглашении Дзюбы в Китай
22 Августа
17:02 · Китай
«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого вышел в полуфинал Кубка Китая
20 Августа
19:33 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «В Китае мне не хватает бани»
18 Августа
21:35 · Китай
Дзюба — о Слуцком: Ему не нужно доказывать, что он топовый тренер
17 Августа
16:56 · Китай
«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого выдал яркий камбэк и нанёс лидеру Суперлиги первое поражение
10 Августа
17:24 · Китай
Слуцкий вернулся на тропу побед после первой неудачи в Китае
04 Августа
18:09 · Китай
Слуцкий дал комментарий после первого поражения в Китае
16:47 · Китай
Больше не непобедимый: Прервалась невероятная серия Слуцкого в Китае
03 Августа
16:28 · Китай
Дзюба рассказал, что Слуцкий скучает по России
29 Июля
16:53 · Китай
Непобедимый Слуцкий: Серия россиянина в Китае достигла 24 матчей
14:03 · Китай
Дзагоев: Я не удивлён успехами Слуцкого в Китае
26 Июля
10:41 · Китай
Колосков оценил работу Слуцкого в Китае
22 Июля
16:52 · Китай
У Слуцкого ни одного поражения в 23 матчах в Китае
17 Июля
18:54 · Китай
Слуцкий в Китае непобедим – серия достигла 22 матчей
13 Июля
17:45 · Китай
Слуцкий снова отпраздновал победу в Китае
06 Июля
16:56 · Китай
Команда Слуцкого победила 6:0 – россиянин не проиграл ни одного из 20 матчей в Китае
03 Июля
13:11 · США. МЛС
Экс-игрок сборной Бразилии Оскар может перебраться в МЛС
30 Июня
15:51 · Китай
Слуцкий до сих пор ни разу не проиграл в Китае – яркая серия продлилась
Все новости
Рекомендуем