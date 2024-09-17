«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого стартовал в Лиге чемпионов с эффектного разгрома

«Шанхай Шеньхуа» российского тренера Леонида Слуцкого отлично начал выступление в Лиге чемпионов АФК. Команда разгромила южнокорейский клуб «Пхохан Стилерс» - 4:1.
Притом, несмотря на такой разгромный счёт победа оказалась волевой. «Шеньхуа» пропустил на 53-й минуте, однако в последующие полчаса футболисты Слуцкого забили гостям четыре мяча.
Победа оказалась для «Шанхай Шеньхуа» пятой подряд, если брать в общем все турниры. В чемпионате Китая команда располагается на втором месте таблицы, отставая от первого на два очка. Лидирует в турнирной таблице прямой конкурент и заклятый враг «Шеньхуа» - «Шанхай Порт».
Протокол игры
|53'Луис Жоржи (0:1)
|(1:1) Луис Андре V65'
|(2:1) Малеле Сефас71'
|(3:1) Малеле Сефас82'
|(4:1) Гао Тиануй84'
Ясюн Бао•Ян Цзэсян•Фулан Cисы Айди•Цзян Шэнлон•Хаоян Сюй90' (Чань Шиничи (90') •Ванг Хайан46' (Малеле Сефас (46') •Амаду Ибраим•У Си88' (Се Пэнфэй (88') •Жоау Карлуш88' (Ханчао Ю (88') •Луис Андре V•Фернандиньо V72' (Гао Тиануй (72')
Ли Сон-Хван•Аспропотамитис Джонатан•Hyeon-Woong Choi69' (Мин Сан-Ги (69') •Ли Гю-Бек•Ли Тхэ-Сок• 78'Чо Сон-Чжун46' (Jae-Hee Jung (46') •Ким Чжон-У•Хан Чхан-Хи• 45'Кан Хен-Чжэ46' (Эо Чжон-Вон (46') •Луис Жоржи•Ан Чжа-Чжун73' (Ким Ин-Сон (73')
17 сентября.
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