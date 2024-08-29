Слуцкий высказался о переговорах с «Шанхай Шеньхуа»

Рулевой «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, сколько времени ему понадобилось на то, чтобы принять предложение китайского клуба. Как известно, Слуцкий получил эту работу в декабре.

«Мы долго вели переговоры. Это как трансфер игрока – он готовится не в одну секунду, нужно встречаться, обсуждать. История не одного дня», - цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Шанхай Шеньхуа» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Китая. От лидирующего «Шанхай Порт» команда Леонида Слуцкого отстаёт на два зачётных балла. Командам осталось провести шесть туров.