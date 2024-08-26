Слуцкий высказался о возможном приглашении Дзюбы в Китай

Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий высказался о возможном приглашении в Китай лучшего бомбардира в истории чемпионата России Артёма Дзюбы.

«Артём Дзюба в Китае? Я уже 100 раз отвечал на этот вопрос. Сейчас ничего не изменилось», — приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».

Напомним, что в Китае существуют серьёзные планы по лимиту на легионеров. Дзюба может присоединиться к «Шанхай Шеньхуа» только по окончании сезона и при условии, что кто-то из иностранцев покинет команду.

Дзюба на данный момент находится в статусе свободного агента после того, как у него закончился контракт с «Локомотивом».