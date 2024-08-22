Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Китая по футболу

«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого вышел в полуфинал Кубка Китая

22 Августа 2024 • 17:02 Комментировать

Завершился матч 1/4 финала Кубка Китая между «Шанхай Шеньхуа» и «Бэйцзинь Гоань». Победу с минимальным преимуществом в счёте 2:1 одержали подопечные Леонида Слуцкого.

Стоит отметить, что хозяева поля открыли счёт на 12-й минуте встречи, а в дополненительное время команды смогли обменяться забитыми мячами.

Таким образом «Шанхай Шеньхуа» вышел в полуфинал национального Кубка, где сыграет против «Шанхай Порт». Встреча пройдёт в конце октября.

Стоит отметить, что «Шанхай Шеньхуа» является действующим обладателем титула. В местном чемпионате он на шесть туров до конца сезона занимает второе место в турнирной таблице и как раз уступает «Шанхай Порт» два очка. 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бэйцзинь Гоань Шанхай Шеньхуа
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Родри назвал лучшего футболиста мира – это не Роналду и Месси Промес хочет вернуться в «Спартак» Орлов назвал игрока, который не оправдывает ожиданий в «Зените» Назван лучший нападающий в истории АПЛ: Ширер – второй, Дрогба – пятый, Кантона – восьмой Флик выбрал новую звезду в атаку «Барселоны» Назван новый основной вратарь сборной Германии после ухода Нойера Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау Стало известно, когда Соболев может перейти в «Зенит» Эндрик может уйти из «Реала» – названо условие
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги «Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Известны сроки восстановления Глушенкова Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома» Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау «Барселона» предложила 10 миллионов за звезду «Ювентуса» Месси выдвинул требование вандалам С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение
Спортивные новости
Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Синнер переиграл Тиафо и стал победителем турнира в Цинциннати Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Августа
17:02 · Китай
«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого вышел в полуфинал Кубка Китая
20 Августа
19:33 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «В Китае мне не хватает бани»
18 Августа
21:35 · Китай
Дзюба — о Слуцком: Ему не нужно доказывать, что он топовый тренер
17 Августа
16:56 · Китай
«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого выдал яркий камбэк и нанёс лидеру Суперлиги первое поражение
10 Августа
17:24 · Китай
Слуцкий вернулся на тропу побед после первой неудачи в Китае
04 Августа
18:09 · Китай
Слуцкий дал комментарий после первого поражения в Китае
16:47 · Китай
Больше не непобедимый: Прервалась невероятная серия Слуцкого в Китае
03 Августа
16:28 · Китай
Дзюба рассказал, что Слуцкий скучает по России
29 Июля
16:53 · Китай
Непобедимый Слуцкий: Серия россиянина в Китае достигла 24 матчей
14:03 · Китай
Дзагоев: Я не удивлён успехами Слуцкого в Китае
26 Июля
10:41 · Китай
Колосков оценил работу Слуцкого в Китае
22 Июля
16:52 · Китай
У Слуцкого ни одного поражения в 23 матчах в Китае
17 Июля
18:54 · Китай
Слуцкий в Китае непобедим – серия достигла 22 матчей
13 Июля
17:45 · Китай
Слуцкий снова отпраздновал победу в Китае
06 Июля
16:56 · Китай
Команда Слуцкого победила 6:0 – россиянин не проиграл ни одного из 20 матчей в Китае
03 Июля
13:11 · США. МЛС
Экс-игрок сборной Бразилии Оскар может перебраться в МЛС
30 Июня
15:51 · Китай
Слуцкий до сих пор ни разу не проиграл в Китае – яркая серия продлилась
26 Июня
16:47 · Китай
Слуцкий продлил серию без поражений в Китае
21 Июня
17:47 · Китай
Слуцкий продлил серию без поражений в Китае
16 Июня
16:57 · Китай
Команда Слуцкого продлила серию без поражений в Китае
09 Июня
13:33 · Китай
Дзюба и Слуцкий провели время в парке
07 Июня
20:57 · Россия. Премьер-лига
Дзюба выложил фото из Шанхая
14:06 · Россия. Премьер-лига
Божович назвал лучший вариант продолжения карьеры для Дзюбы 1
30 Мая
17:07 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников рассказал, почему Дзюбе подойдёт чемпионат Китая
26 Мая
15:20 · Китай
Слуцкий продлил серию без поражений в Китае до 15 игр
Все новости
Рекомендуем