«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого вышел в полуфинал Кубка Китая

Завершился матч 1/4 финала Кубка Китая между «Шанхай Шеньхуа» и «Бэйцзинь Гоань». Победу с минимальным преимуществом в счёте 2:1 одержали подопечные Леонида Слуцкого.

Стоит отметить, что хозяева поля открыли счёт на 12-й минуте встречи, а в дополненительное время команды смогли обменяться забитыми мячами.

Таким образом «Шанхай Шеньхуа» вышел в полуфинал национального Кубка, где сыграет против «Шанхай Порт». Встреча пройдёт в конце октября.

Стоит отметить, что «Шанхай Шеньхуа» является действующим обладателем титула. В местном чемпионате он на шесть туров до конца сезона занимает второе место в турнирной таблице и как раз уступает «Шанхай Порт» два очка.