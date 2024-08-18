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Дзюба — о Слуцком: Ему не нужно доказывать, что он топовый тренер

18 Августа 2024 • 21:35 Комментировать

Бывший футболист московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался об экс-наставнике сборной России Леониде Слуцком, который сейчас является главным тренером китайского «Шанхай Шеньхуа».

Форвард отметил, что специалисту не нужно доказывать, что он является топовым тренером, ведь для любого человека, который разбирается в футболе, это понятно.

«Леониду Викторовичу было вообще все равно, что про него говорят. Он кайфует от жизни, и правильно делает. Немного отдохнул от работы и с новыми силами дальше», - приводит слова Дзюбы Sport24.

Напомним, что «Шанхай Шеньхуа» за шесть туров до конца сезона занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидеру два очка. 

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Артём Дзюба
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