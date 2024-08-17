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Чемпионат Китая по футболу

«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого выдал яркий камбэк и нанёс лидеру Суперлиги первое поражение

17 Августа 2024 • 16:56 Комментировать
Шанхай Шеньхуа
3:1
Шанхай Порт

В субботу в китайской Суперлиге проходил большой матч – «Шанхай Шеньхуа» против «Шанхай Порт». Команды занимают и продолжают занимать две верхние строчки в турнирной таблице с солидным отрывом от остальных. 

Команда Леонида Слуцкого быстро пропустила, но в скором времени оказалась в численном большинстве. Реализовать его «Шанхай Шеньхуа» удалось только ближе к завершению встречи. Подопечные Слуцкого забили на 79-й, 82-й, и 90+6-й минутах. В итоге – волевая победа 3:1.

Для «Шанхай Порт» это первое поражение в текущем чемпионате. При этом команда продолжает лидировать, а коллектив Леонида Слуцкого отстаёт на два очка.

Протокол игры  
Шанхай Шеньхуа3:1Шанхай Порт
  12'Шэньчао Ван (0:1)
(1:1) Ханчао Ю79'  
(2:1) Луис Андре V82'  
(3:1) Луис Андре V90'  
Ясюн Бао (Се Пэнфэй (   68' ) У СиЦзян Шэнлон   45' Чжу ЧэньцзеЧань Шиничи   45'   77' (Фулан Cисы Айди (   77' ) Гао Тиануй   49'   52' (Ванг Хайан (   52' ) Амаду Ибраим   41' Фернандиньо VЖоау КарлушХаоян Сюй   68' (Ханчао Ю (   68' ) Луис Андре V
Запасные: Чжоу ЖунченЛю ЮцзеЧжэнкай ЧжоуЦзябао ВэньМа ЖенЦзинь ШунькайФэй Эрнандуо   59'   68'
Цзюнь-Лин ЯньШэньчао Ван   86' (Цзин Фэн (   86' ) Браунинг ТайасЧжэнь Вэй   23' Ли Шуай I   86' (Хуань Фу (   86' ) Лео Ситтадини   20' Жусса Матеус   32' (Линьпэн Чжан (   32' ) Оскар дос СантосВаргас Матиас   64' (Ян Шиюань (   64' ) Соуза ГуставЛэй У
Запасные: Лю ЧжурунЛю СяолунЧэнь Вэй IIЛи АнБао ШенджинХуэй-Кан ЦайСинь СюйВэньцзюнь Люй   45'
Сегодня. Стадион "Шанхай Интернешнл " (Шанхай).
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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа Шанхай Порт ещё теги

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Железная ставка и прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Шанхай Порт чемпионата Китая — 17 августа 2024
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