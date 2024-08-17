«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого выдал яркий камбэк и нанёс лидеру Суперлиги первое поражение

В субботу в китайской Суперлиге проходил большой матч – «Шанхай Шеньхуа» против «Шанхай Порт». Команды занимают и продолжают занимать две верхние строчки в турнирной таблице с солидным отрывом от остальных.
Команда Леонида Слуцкого быстро пропустила, но в скором времени оказалась в численном большинстве. Реализовать его «Шанхай Шеньхуа» удалось только ближе к завершению встречи. Подопечные Слуцкого забили на 79-й, 82-й, и 90+6-й минутах. В итоге – волевая победа 3:1.
Для «Шанхай Порт» это первое поражение в текущем чемпионате. При этом команда продолжает лидировать, а коллектив Леонида Слуцкого отстаёт на два очка.
Протокол игры
|12'Шэньчао Ван (0:1)
|(1:1) Ханчао Ю79'
|(2:1) Луис Андре V82'
|(3:1) Луис Андре V90'
Ясюн Бао (Се Пэнфэй ( 68' ) •У Си•Цзян Шэнлон 45' •Чжу Чэньцзе•Чань Шиничи 45' 77' (Фулан Cисы Айди ( 77' ) •Гао Тиануй 49' 52' (Ванг Хайан ( 52' ) •Амаду Ибраим 41' •Фернандиньо V•Жоау Карлуш•Хаоян Сюй 68' (Ханчао Ю ( 68' ) •Луис Андре V
Запасные: Чжоу Жунчен•Лю Юцзе•Чжэнкай Чжоу•Цзябао Вэнь•Ма Жен•Цзинь Шунькай•Фэй Эрнандуо 59' 68'
Цзюнь-Лин Янь•Шэньчао Ван 86' (Цзин Фэн ( 86' ) •Браунинг Тайас•Чжэнь Вэй 23' •Ли Шуай I 86' (Хуань Фу ( 86' ) •Лео Ситтадини 20' •Жусса Матеус 32' (Линьпэн Чжан ( 32' ) •Оскар дос Сантос•Варгас Матиас 64' (Ян Шиюань ( 64' ) •Соуза Густав•Лэй У
Запасные: Лю Чжурун•Лю Сяолун•Чэнь Вэй II•Ли Ан•Бао Шенджин•Хуэй-Кан Цай•Синь Сюй•Вэньцзюнь Люй 45'
Сегодня. Стадион "Шанхай Интернешнл " (Шанхай).
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