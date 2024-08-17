«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого выдал яркий камбэк и нанёс лидеру Суперлиги первое поражение

В субботу в китайской Суперлиге проходил большой матч – «Шанхай Шеньхуа» против «Шанхай Порт». Команды занимают и продолжают занимать две верхние строчки в турнирной таблице с солидным отрывом от остальных.

Команда Леонида Слуцкого быстро пропустила, но в скором времени оказалась в численном большинстве. Реализовать его «Шанхай Шеньхуа» удалось только ближе к завершению встречи. Подопечные Слуцкого забили на 79-й, 82-й, и 90+6-й минутах. В итоге – волевая победа 3:1.

Для «Шанхай Порт» это первое поражение в текущем чемпионате. При этом команда продолжает лидировать, а коллектив Леонида Слуцкого отстаёт на два очка.