Слуцкий дал комментарий после первого поражения в Китае

Своё первое поражение в Китае Леонид Слуцкий потерпел только в 25-м матче у руля «Шанхай Шеньхуа». После неудачи в матче Суперлиги против «Бэйцзин Гоань» (1:2) российский специалист дал комментарий.

«Нам не удалось реализовать многие голевые возможности. Сравняв счёт, мы надеялись на победу, поэтому решили атаковать агрессивно. Это было очень рискованно, но ничья нас не устраивала. Жаль, что мы пропустили в последний момент. Но в целом мы провели хороший матч, особенно с точки зрения создания моментов. Такое случается. Я сказал игрокам, что нужно смотреть вперёд и двигаться вместе», - слова Слуцкого приводит пресс-служба клуба на страничке в Weibo.