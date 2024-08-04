Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Китая по футболу

Слуцкий дал комментарий после первого поражения в Китае

04 Августа 2024 • 18:09 Комментировать

Своё первое поражение в Китае Леонид Слуцкий потерпел только в 25-м матче у руля «Шанхай Шеньхуа». После неудачи в матче Суперлиги против «Бэйцзин Гоань» (1:2) российский специалист дал комментарий.

«Нам не удалось реализовать многие голевые возможности. Сравняв счёт, мы надеялись на победу, поэтому решили атаковать агрессивно. Это было очень рискованно, но ничья нас не устраивала. Жаль, что мы пропустили в последний момент. Но в целом мы провели хороший матч, особенно с точки зрения создания моментов. Такое случается. Я сказал игрокам, что нужно смотреть вперёд и двигаться вместе», - слова Слуцкого приводит пресс-служба клуба на страничке в Weibo.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Зиньковский высказался о возможном уходе из «Спартака» Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Гвардиола высказался о Лионеле Месси Де Брёйне и ещё две звезды недовольны в «Манчестер Сити» Нико Уильямс ответил на предложение «ПСЖ» «Барселона» решила, кто станет альтернативой Нико Уильямсу В «РБ Лейпциге» высказались о трансфере Ольмо в «Барселону» «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона «Динамо» сделало заявление по Лещуку Известна первая пара полуфиналистов футбольного турнира Олимпиады
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру В УЕФА сообщили решение по России «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона Где смотреть футбол в России в новом сезоне
Спортивные новости
Новак Джокович впервые в своей карьере выиграл «золото» Олимпийских игр Умар Нурмагомедов единогласным решением судей победил Сэндхагена США угрожают Китаю: Ситуация на Олимпиаде Американка Ледеки повторила рекорд Латыниной на Олимпиадах Официально: Чимаев, Волков и Анкалаев проведут следующие бои на турнире UFC 308 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань
Шанхай Шеньхуа Шанхай Шеньхуа
2
1
2.80 3.60 2.30
Видео
Окончен
Наньтун Чжиюнь Наньтун Чжиюнь
Хэнань Суншань Лунмэн Хэнань Суншань Лунмэн
1
1
3.95 3.70 1.82
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Августа
18:09 · Китай
Слуцкий дал комментарий после первого поражения в Китае
16:47 · Китай
Больше не непобедимый: Прервалась невероятная серия Слуцкого в Китае
03 Августа
16:28 · Китай
Дзюба рассказал, что Слуцкий скучает по России
29 Июля
16:53 · Китай
Непобедимый Слуцкий: Серия россиянина в Китае достигла 24 матчей
14:03 · Китай
Дзагоев: Я не удивлён успехами Слуцкого в Китае
26 Июля
10:41 · Китай
Колосков оценил работу Слуцкого в Китае
22 Июля
16:52 · Китай
У Слуцкого ни одного поражения в 23 матчах в Китае
17 Июля
18:54 · Китай
Слуцкий в Китае непобедим – серия достигла 22 матчей
13 Июля
17:45 · Китай
Слуцкий снова отпраздновал победу в Китае
06 Июля
16:56 · Китай
Команда Слуцкого победила 6:0 – россиянин не проиграл ни одного из 20 матчей в Китае
03 Июля
13:11 · США. МЛС
Экс-игрок сборной Бразилии Оскар может перебраться в МЛС
30 Июня
15:51 · Китай
Слуцкий до сих пор ни разу не проиграл в Китае – яркая серия продлилась
26 Июня
16:47 · Китай
Слуцкий продлил серию без поражений в Китае
21 Июня
17:47 · Китай
Слуцкий продлил серию без поражений в Китае
16 Июня
16:57 · Китай
Команда Слуцкого продлила серию без поражений в Китае
09 Июня
13:33 · Китай
Дзюба и Слуцкий провели время в парке
07 Июня
20:57 · Россия. Премьер-лига
Дзюба выложил фото из Шанхая
14:06 · Россия. Премьер-лига
Божович назвал лучший вариант продолжения карьеры для Дзюбы 1
30 Мая
17:07 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников рассказал, почему Дзюбе подойдёт чемпионат Китая
26 Мая
15:20 · Китай
Слуцкий продлил серию без поражений в Китае до 15 игр
10:15 · Россия. Премьер-лига
Геркус оценил результаты Слуцкого в китае
22 Мая
13:06 · Китай
Балахнин: «Хочется, чтобы Слуцкий выиграл титул в Китае»
21 Мая
16:43 · Китай
«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого продлил серию без поражений в Китае
17 Мая
14:25 · Китай
Тошич рассказал, что его удивило в китайском футболе
14:18 · Китай
Тошич следит за результатами Слуцкого в Китае
Все новости
Рекомендуем