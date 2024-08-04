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Чемпионат Китая по футболу

Больше не непобедимый: Прервалась невероятная серия Слуцкого в Китае

04 Августа 2024 • 16:47 Комментировать
Бэйцзин Гоань
2:1
Шанхай Шеньхуа
окончен

В воскресенье в чемпионате Китая проходил матч между «Бэйцзин Гоань» и «Шанхай Шеньхуа». Казалось, что игра завершится миром, и невероятная серия Леонида Слуцкого продолжится, но нет. «Бэйцзин Гоань» забил гол в добавленное ко второму тайму время и вырвал победу со счётом 2:1.

Это первое поражение Леонида Слуцкого в официальном матче у руля «Шанхай Шеньхуа». В предыдущих 24 играх с командой российский тренер отпраздновал 20 побед при 4 ничьих.

После этого результата «Шанхай Шеньхуа» отстаёт от лидирующего в чемпионате Китая «Шанхай Порт» на пять очков. В середине августа эти команды сойдутся лицом к лицу.

Протокол игры  
Бэйцзин Гоань2:1Шанхай Шеньхуа
(1:0) Нгадеу Майкл11'  
  77'Малеле Сефас (1:1)
(2:1) Ванг Зиминг90'  
Цзяци ХаньГан ВангНгадеу МайклБай ЯнгЛи Лэй   79'   82' (Хэ Юйпэн (   82'   85') Чжан Юань   70' (Йеннарис Никлас (   70' ) Чи Чжунго   45' Родригеш ГонсалуЛинь Лянмин   82' (Янг Лин (   82' ) Абреу Фабиу   57'   90' (Ванг Зиминг (   90'   90') Жанг Юнинг   70' (Чжанг Сичже (   70' )
Запасные: Tuluo ZhengНаибиджианг МохематиЧендун ЧжанЮнцзин ЦаоФэн БосюаньДабао ЮйФан Хао
Ма ЖенЯн Цзэсян   75' (Чань Шиничи (   75' ) Чжу ЧэньцзеЦзян ШэнлонХаоян Сюй   75' (Ханчао Ю (   75' ) Гао Тиануй   65' (Ванг Хайан (   65' ) Амаду ИбраимУ СиФернандиньо V   61' (Се Пэнфэй (   61' ) Луис Андре VМалеле Сефас
Запасные: Чжоу ЖунченЛю ЮцзеЧжэнкай ЧжоуЦзябао ВэньФулан Cисы АйдиЦзинь ШунькайФэй Эрнандуо
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Евро-Футбол.Ру,
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