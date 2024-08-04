Больше не непобедимый: Прервалась невероятная серия Слуцкого в Китае

В воскресенье в чемпионате Китая проходил матч между «Бэйцзин Гоань» и «Шанхай Шеньхуа». Казалось, что игра завершится миром, и невероятная серия Леонида Слуцкого продолжится, но нет. «Бэйцзин Гоань» забил гол в добавленное ко второму тайму время и вырвал победу со счётом 2:1.

Это первое поражение Леонида Слуцкого в официальном матче у руля «Шанхай Шеньхуа». В предыдущих 24 играх с командой российский тренер отпраздновал 20 побед при 4 ничьих.

После этого результата «Шанхай Шеньхуа» отстаёт от лидирующего в чемпионате Китая «Шанхай Порт» на пять очков. В середине августа эти команды сойдутся лицом к лицу.