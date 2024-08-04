Больше не непобедимый: Прервалась невероятная серия Слуцкого в Китае

В воскресенье в чемпионате Китая проходил матч между «Бэйцзин Гоань» и «Шанхай Шеньхуа». Казалось, что игра завершится миром, и невероятная серия Леонида Слуцкого продолжится, но нет. «Бэйцзин Гоань» забил гол в добавленное ко второму тайму время и вырвал победу со счётом 2:1.
Это первое поражение Леонида Слуцкого в официальном матче у руля «Шанхай Шеньхуа». В предыдущих 24 играх с командой российский тренер отпраздновал 20 побед при 4 ничьих.
После этого результата «Шанхай Шеньхуа» отстаёт от лидирующего в чемпионате Китая «Шанхай Порт» на пять очков. В середине августа эти команды сойдутся лицом к лицу.
Протокол игры
|(1:0) Нгадеу Майкл11'
|77'Малеле Сефас (1:1)
|(2:1) Ванг Зиминг90'
Цзяци Хань•Ган Ванг•Нгадеу Майкл•Бай Янг•Ли Лэй 79' 82' (Хэ Юйпэн ( 82' 85') •Чжан Юань 70' (Йеннарис Никлас ( 70' ) •Чи Чжунго 45' •Родригеш Гонсалу•Линь Лянмин 82' (Янг Лин ( 82' ) •Абреу Фабиу 57' 90' (Ванг Зиминг ( 90' 90') •Жанг Юнинг 70' (Чжанг Сичже ( 70' )
Ма Жен•Ян Цзэсян 75' (Чань Шиничи ( 75' ) •Чжу Чэньцзе•Цзян Шэнлон•Хаоян Сюй 75' (Ханчао Ю ( 75' ) •Гао Тиануй 65' (Ванг Хайан ( 65' ) •Амаду Ибраим•У Си•Фернандиньо V 61' (Се Пэнфэй ( 61' ) •Луис Андре V•Малеле Сефас
Сегодня. Стадион "Воркерс " .
Бан пользователя