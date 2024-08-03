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Чемпионат Китая по футболу

Дзюба рассказал, что Слуцкий скучает по России

03 Августа 2024 • 16:28 Комментировать
Бэйцзин Гоань
...
Шанхай Шеньхуа
Через 21 ч. 26 мин.

Бывший нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о главном тренере китайского «Шанхай Шеньхуа» Леониде Слуцком.

«Как поживает Леонид Слуцкий в Китае? Великолепно! Скучает по России. Серия из 24 беспроигрышных матчей, везучий? Нет, он — сильный тренер», — приводит слова Дзюбы «Спорт-Экспресс».

Напомним, 53-летний Слуцкий работает в Китае с конца 2023 года. В первом же матче под руководством российского тренера «Шанхай Шеньхуа» завоевал трофей, выиграв Суперкубок страны.

На данный момент подопечные Слуцкого занимают второе место в чемпионате Китая, набрав 55 очков за 21 тур.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Артём Дзюба Шанхай Шеньхуа ещё теги

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БЭЙЦЗИН ГОАНЬ ШАНХАЙ ШЕНЬХУА
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