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Чемпионат Китая по футболу

Непобедимый Слуцкий: Серия россиянина в Китае достигла 24 матчей

29 Июля 2024 • 16:53 Комментировать
Ухань Три Таунс
0:2
Шанхай Шеньхуа

В понедельник «Шанхай Шеньхуа» провёл очередной матч в чемпионате Китая. Команда Леонида Слуцкого обыграла «Ухань Три Таунс» со счётом 2:0. «Шанхай Шеньхуа» забил по голу в каждом из таймов.

Интересно, что команды доигрывали матч в формате «10 на 10» после двух красных карточек. При этом Леониду Слуцкому пришлось выпускать на замену вратаря, ведь с поля был удалён игрок именно этого амплуа.

В Китае Леонид Слуцкий провёл уже 24 матча и ни разу не проиграл – 20 побед и 4 ничьи. При этом «Шанхай Шеньхуа» в местной Суперлиге занимает второе место, отставая от «Шанхай Порт» на два очка.

Протокол игры  
Ухань Три Таунс0:2Шанхай Шеньхуа
  42'Ян Цзэсян (0:1)
  70'Малеле Сефас (0:2)
Лю ДяньцзоЮсуп Умиджан   90' (Ван Дэнни (   90' ) Пак Чжи СуЧжипэн Цзян   63' Ханьвэнь ДэнБалде Ромарио   88' (Лю Юе (   88' ) Жока   88' (Аскер Афрден (   88' ) Мендос Дарлан   88' (Халик Аблахан (   88' ) Тао Цянлун   57' (Лиу Руофан (   57' ) Чжанг СяобинПедро Энрике Алвес
Запасные: Минь ЦзысиЧин ЧеньХуэй ЧжанЛуо СенвенAbdurahman AbdukiramЧжан Тао
Ясюн Бао   73' Манафа Вилсон   30' (Ян Цзэсян (   30' ) Цзинь ШунькайЦзян Шэнлон   33' Хаоян СюйГао Тиануй   71' (Ванг Хайан (   71' ) Амаду ИбраимУ СиЖоау Карлуш   60'   76' (Фернандиньо V (   76' ) Се Пэнфэй   46' (Луис Андре V (   46' ) Малеле Сефас   75' (Ма Жен (   75' )
Запасные: Чжу ЧэньцзеЧжоу ЖунченХанчао ЮЛю ЮцзеЧань ШиничиФулан Cисы АйдиФэй Эрнандуо
Сегодня. Стадион "Спортивный центр Уханя " .
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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа

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