Непобедимый Слуцкий: Серия россиянина в Китае достигла 24 матчей

В понедельник «Шанхай Шеньхуа» провёл очередной матч в чемпионате Китая. Команда Леонида Слуцкого обыграла «Ухань Три Таунс» со счётом 2:0. «Шанхай Шеньхуа» забил по голу в каждом из таймов.

Интересно, что команды доигрывали матч в формате «10 на 10» после двух красных карточек. При этом Леониду Слуцкому пришлось выпускать на замену вратаря, ведь с поля был удалён игрок именно этого амплуа.

В Китае Леонид Слуцкий провёл уже 24 матча и ни разу не проиграл – 20 побед и 4 ничьи. При этом «Шанхай Шеньхуа» в местной Суперлиге занимает второе место, отставая от «Шанхай Порт» на два очка.