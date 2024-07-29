Непобедимый Слуцкий: Серия россиянина в Китае достигла 24 матчей

В понедельник «Шанхай Шеньхуа» провёл очередной матч в чемпионате Китая. Команда Леонида Слуцкого обыграла «Ухань Три Таунс» со счётом 2:0. «Шанхай Шеньхуа» забил по голу в каждом из таймов.
Интересно, что команды доигрывали матч в формате «10 на 10» после двух красных карточек. При этом Леониду Слуцкому пришлось выпускать на замену вратаря, ведь с поля был удалён игрок именно этого амплуа.
В Китае Леонид Слуцкий провёл уже 24 матча и ни разу не проиграл – 20 побед и 4 ничьи. При этом «Шанхай Шеньхуа» в местной Суперлиге занимает второе место, отставая от «Шанхай Порт» на два очка.
Протокол игры
|42'Ян Цзэсян (0:1)
|70'Малеле Сефас (0:2)
Лю Дяньцзо•Юсуп Умиджан 90' (Ван Дэнни ( 90' ) •Пак Чжи Су•Чжипэн Цзян 63' •Ханьвэнь Дэн•Балде Ромарио 88' (Лю Юе ( 88' ) •Жока 88' (Аскер Афрден ( 88' ) •Мендос Дарлан 88' (Халик Аблахан ( 88' ) •Тао Цянлун 57' (Лиу Руофан ( 57' ) •Чжанг Сяобин•Педро Энрике Алвес
Ясюн Бао 73' •Манафа Вилсон 30' (Ян Цзэсян ( 30' ) •Цзинь Шунькай•Цзян Шэнлон 33' •Хаоян Сюй•Гао Тиануй 71' (Ванг Хайан ( 71' ) •Амаду Ибраим•У Си•Жоау Карлуш 60' 76' (Фернандиньо V ( 76' ) •Се Пэнфэй 46' (Луис Андре V ( 46' ) •Малеле Сефас 75' (Ма Жен ( 75' )
Сегодня. Стадион "Спортивный центр Уханя " .
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