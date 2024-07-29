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Чемпионат Китая по футболу

Дзагоев: Я не удивлён успехами Слуцкого в Китае

29 Июля 2024 • 14:03 Комментировать
Ухань Три Таунс
...
Шанхай Шеньхуа
Через 0 ч. 0 мин.

Бывший игрок ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, следит ли за работой Леонида Слуцкого и Василия Березуцкого в китайском «Шанхай Шеньхуа».

«Знаю, что они идут первыми, что все хорошо, но ни разу не смотрел матчи. Но я не удивлен: у них всегда был отличный старт – и в Англии, и в Нидерландах. Дай бог, чтобы все дальше получалось», — приводит слова Дзагоева «Чемпионат».

Напомним, Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа» в конце 2023 года. По сей день подопечные российского тренера ни разу не проиграли, одержав 19 побед при четырех ничейных результатах.

После 20 сыгранных туров «Шанхай Шеньхуа» располагается на второй позиции в турнирной таблице китайской Суперлиги, имея на своем счету 52 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Василий Березуцкий Алан Дзагоев Шанхай Шеньхуа ещё теги

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Уверенная ставка и прогноз на матч Ухань Три Таунс — Шанхай Шеньхуа чемпионата Китая — 29 июля 2024
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УХАНЬ ТРИ ТАУНС ШАНХАЙ ШЕНЬХУА
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