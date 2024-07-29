Дзагоев: Я не удивлён успехами Слуцкого в Китае

Бывший игрок ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, следит ли за работой Леонида Слуцкого и Василия Березуцкого в китайском «Шанхай Шеньхуа».

«Знаю, что они идут первыми, что все хорошо, но ни разу не смотрел матчи. Но я не удивлен: у них всегда был отличный старт – и в Англии, и в Нидерландах. Дай бог, чтобы все дальше получалось», — приводит слова Дзагоева «Чемпионат».

Напомним, Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа» в конце 2023 года. По сей день подопечные российского тренера ни разу не проиграли, одержав 19 побед при четырех ничейных результатах.

После 20 сыгранных туров «Шанхай Шеньхуа» располагается на второй позиции в турнирной таблице китайской Суперлиги, имея на своем счету 52 очка.