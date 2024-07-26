Колосков оценил работу Слуцкого в Китае

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о работе Леонида Слуцкого в чемпионате Китая. Российский специалист возглавляет клуб «Шанхай Шеньхуа».
«Слуцкий замечательно работает в «Шанхае». Работой в «Шанхае» Слуцкий ещe раз подтвердил свой высокий тренерский уровень. То, чего он уже успел добиться - большое достижение», - передает слова Колоскова Legalbet.
Напомним, что беспроигрышная серия «Шанхай Шеньхуа» под руководством Слуцкого составляет 23 матча. Команда набрала 52 балла и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Шанхай Порт» на два очка.
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