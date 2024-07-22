У Слуцкого ни одного поражения в 23 матчах в Китае

В понедельник «Шанхай Шеньхуа» под руководством Леонида Слуцкого в чемпионате Китая обыграл «Цанчжоу». Подопечные Слуцкого не испытали серьёзных проблем, организовав пять безответных мячей.

Таким образом, серия Леонида Слуцкого без поражений после назначения в Китае достигла уже 23 матчей. В этих играх «Шанхай Шеньхуа» отпраздновал 19 побед при 4 ничьих.

В турнирной таблице китайской Суперлиги «Шанхай Шеньхуа» располагается на второй позиции. От лидирующего «Шанхай Порт» команда Слуцкого отстаёт на два зачётных балла.