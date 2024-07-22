У Слуцкого ни одного поражения в 23 матчах в Китае

В понедельник «Шанхай Шеньхуа» под руководством Леонида Слуцкого в чемпионате Китая обыграл «Цанчжоу». Подопечные Слуцкого не испытали серьёзных проблем, организовав пять безответных мячей.
Таким образом, серия Леонида Слуцкого без поражений после назначения в Китае достигла уже 23 матчей. В этих играх «Шанхай Шеньхуа» отпраздновал 19 побед при 4 ничьих.
В турнирной таблице китайской Суперлиги «Шанхай Шеньхуа» располагается на второй позиции. От лидирующего «Шанхай Порт» команда Слуцкого отстаёт на два зачётных балла.
Протокол игры
|6'Гао Тиануй (0:1)
|28'У Си (0:2)
Хань Ронцэ•Джэнг Кайму•Ayo Obileye•Ван Пэн III•Сан Кинан 46' (Ли Хиню ( 46' ) •Сунь Мин Хим•Яо Сючэнь 46' (Вэнь Да ( 46' ) •Жуков Георгий 25' •Чжэн Далунь•Соломон-Отабор Вив•Тати Мариту Оскар
Запасные: Ли Хон•Ян Жихао•Хан Фэнг•Jianyi Zhou
Сегодня. Стадион "Цанчжоу " .
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