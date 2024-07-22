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Чемпионат Китая по футболу

У Слуцкого ни одного поражения в 23 матчах в Китае

22 Июля 2024 • 16:52 Комментировать
Цанчжоу
0:2
Шанхай Шеньхуа

В понедельник «Шанхай Шеньхуа» под руководством Леонида Слуцкого в чемпионате Китая обыграл «Цанчжоу». Подопечные Слуцкого не испытали серьёзных проблем, организовав пять безответных мячей.

Таким образом, серия Леонида Слуцкого без поражений после назначения в Китае достигла уже 23 матчей. В этих играх «Шанхай Шеньхуа» отпраздновал 19 побед при 4 ничьих.

В турнирной таблице китайской Суперлиги «Шанхай Шеньхуа» располагается на второй позиции. От лидирующего «Шанхай Порт» команда Слуцкого отстаёт на два зачётных балла.

Протокол игры  
Цанчжоу0:5Шанхай Шеньхуа
  6'Гао Тиануй (0:1)
  28'У Си (0:2)
Хань РонцэДжэнг КаймуAyo ObileyeВан Пэн IIIСан Кинан   46' (Ли Хиню (   46' ) Сунь Мин ХимЯо Сючэнь   46' (Вэнь Да (   46' ) Жуков Георгий   25' Чжэн ДалуньСоломон-Отабор ВивТати Мариту Оскар
Запасные: Ли ХонЯн ЖихаоХан ФэнгJianyi Zhou
Ясюн БаоМанафа ВилсонЦзинь ШунькайЦзян ШэнлонХаоян СюйАмаду ИбраимУ СиСе ПэнфэйГао ТиануйЖоау КарлушМалеле Сефас
Запасные: Чжу ЧэньцзеЧжоу ЖунченХанчао ЮЛю ЮцзеЧжэнкай ЧжоуЧань ШиничиМа ЖенФулан Cисы АйдиФэй ЭрнандуоЯн ЦзэсянВанг ХайанФернандиньо V
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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа

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Ставка и прогноз на матч Цанчжоу — Шанхай Шеньхуа чемпионата Китая — 22 июля 2024
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ЦАНЧЖОУ ШАНХАЙ ШЕНЬХУА
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