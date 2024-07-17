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Чемпионат Китая по футболу

Слуцкий в Китае непобедим – серия достигла 22 матчей

17 Июля 2024 • 18:54 Комментировать

В среду «Шанхай Шеньхуа» проводил матч против «Сычуань Цзюнью» в Кубке Китая. Игра завершилась со счётом 0:0, после чего команда Леонида Слуцкого взяла верх в серии послематчевых пенальти.

После назначения Леонида Слуцкого «Шанхай Шеньхуа» ещё ни разу не проиграл. В 22 официальных матчах во всех соревнованиях команда отпраздновала 18 побед при 4 ничьих.

Если говорить о чемпионате Китая, то «Шанхай Шеньхуа» сейчас занимает второе место в турнирной таблице, отставая на два очка от «Шанхай Порт».

Добавим, что работу в Китае Леонид Слуцкий получил в конце прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа
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