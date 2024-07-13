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Чемпионат Китая по футболу

Слуцкий снова отпраздновал победу в Китае

13 Июля 2024 • 17:45 Комментировать
Шанхай Шеньхуа
3:2
Чанчунь Ятай

В субботу «Шанхай Шеньхуа» проводил очередной матч в чемпионате Китая. Команда Леонида Слуцкого обыграла «Чанчунь Ятай» со счётом 3:2.

Таким образом, серия Леонида Слуцкого без поражений в Китае продлилась до 21 матча. В рамках этой серии 17 матчей были выиграны, а ещё четыре матча завершились вничью.

Также стоит отметить текущую победную серию «Шанхай Шеньхуа», состоящую из пяти игр.

В турнирной таблице китайской Суперлиги «Шанхай Шеньхуа» на два очка отстаёт от «Шанхай Порт». Эти команды сыграют между собой через месяц.

Протокол игры  
Шанхай Шеньхуа3:2Чанчунь Ятай
  11'Цуль Петер (0:1)
(1:1) Жоау Карлуш39'  
(2:1) Малеле Сефас67'  
  75'Ван Цзиньсянь (2:2)
(3:2) Чжу Чэньцзе78'  
Ясюн БаоМанафа Вилсон   45'   80' (Ян Цзэсян (   80' ) Чжу ЧэньцзеЦзян ШэнлонХаоян Сюй   80' (Чань Шиничи (   80' ) Ванг ХайанАмаду ИбраимГао Тиануй   57' (Ханчао Ю (   57' ) Жоау КарлушСе Пэнфэй   68' (Дай Вай-Цунь (   68' ) Малеле Сефас
Запасные: Чжоу ЖунченЛю ЮцзеЧжэнкай ЧжоуМа ЖенФулан Cисы АйдиЦзинь ШунькайФэй ЭрнандуоФернандиньо V
Ву ЯкеАбдугени АбдухамитСунзу СтоппилаРосич ЛазарХе Иран   46'   63' (Жианг Венхао (   63' ) Ванг Ю   79' (Тан Лонг (   79' ) Сержиньо СолерТуди Дильимит   18'   46' (Чжан Юйфэн (   46' ) Цуль ПетерВан Цзиньсянь   86' (Лю Юн (   86' ) Берич Роберт
Запасные: Тиан ЮдаАбдусалам СабитЮань МиньчэнЧжан ХуачэньBoxi JingЛиао ЧенгжианВан ЯопэнСун ГуолянЧжифэн Ван
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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа

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Ставка и прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Чанчунь Ятай чемпионата Китая — 13 июля 2024
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