Слуцкий снова отпраздновал победу в Китае

В субботу «Шанхай Шеньхуа» проводил очередной матч в чемпионате Китая. Команда Леонида Слуцкого обыграла «Чанчунь Ятай» со счётом 3:2.

Таким образом, серия Леонида Слуцкого без поражений в Китае продлилась до 21 матча. В рамках этой серии 17 матчей были выиграны, а ещё четыре матча завершились вничью.

Также стоит отметить текущую победную серию «Шанхай Шеньхуа», состоящую из пяти игр.

В турнирной таблице китайской Суперлиги «Шанхай Шеньхуа» на два очка отстаёт от «Шанхай Порт». Эти команды сыграют между собой через месяц.