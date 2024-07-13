Слуцкий снова отпраздновал победу в Китае

В субботу «Шанхай Шеньхуа» проводил очередной матч в чемпионате Китая. Команда Леонида Слуцкого обыграла «Чанчунь Ятай» со счётом 3:2.
Таким образом, серия Леонида Слуцкого без поражений в Китае продлилась до 21 матча. В рамках этой серии 17 матчей были выиграны, а ещё четыре матча завершились вничью.
Также стоит отметить текущую победную серию «Шанхай Шеньхуа», состоящую из пяти игр.
В турнирной таблице китайской Суперлиги «Шанхай Шеньхуа» на два очка отстаёт от «Шанхай Порт». Эти команды сыграют между собой через месяц.
Протокол игры
|11'Цуль Петер (0:1)
|(1:1) Жоау Карлуш39'
|(2:1) Малеле Сефас67'
|75'Ван Цзиньсянь (2:2)
|(3:2) Чжу Чэньцзе78'
Ясюн Бао•Манафа Вилсон 45' 80' (Ян Цзэсян ( 80' ) •Чжу Чэньцзе•Цзян Шэнлон•Хаоян Сюй 80' (Чань Шиничи ( 80' ) •Ванг Хайан•Амаду Ибраим•Гао Тиануй 57' (Ханчао Ю ( 57' ) •Жоау Карлуш•Се Пэнфэй 68' (Дай Вай-Цунь ( 68' ) •Малеле Сефас
Ву Яке•Абдугени Абдухамит•Сунзу Стоппила•Росич Лазар•Хе Иран 46' 63' (Жианг Венхао ( 63' ) •Ванг Ю 79' (Тан Лонг ( 79' ) •Сержиньо Солер•Туди Дильимит 18' 46' (Чжан Юйфэн ( 46' ) •Цуль Петер•Ван Цзиньсянь 86' (Лю Юн ( 86' ) •Берич Роберт
Сегодня. Стадион "Шанхай Интернешнл " (Шанхай).
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