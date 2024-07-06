Команда Слуцкого победила 6:0 – россиянин не проиграл ни одного из 20 матчей в Китае

Леонид Слуцкий продолжает показывать хорошие результаты в Китае. В субботу «Шанхай Шеньхуа» в рамках Суперлиги с крупным счётом 6:0 обыграл «Шаньдун Тайшань». Команда Слуцкого забила по три гола в каждом из таймов.

В качестве главного тренера «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий провёл уже 20 матчей в различных соревнованиях. В них команда добилась 16 побед и 4 раза сыграла вничью. Поражений в Китае у Слуцкого ещё не было.

Стоит отметить, что в турнирной таблице чемпионата Китая «Шанхай Шеньхуа» на два очка отстаёт от «Шанхай Порт». Эти команды сыграют друг с другом в середине августа.