Команда Слуцкого победила 6:0 – россиянин не проиграл ни одного из 20 матчей в Китае

Леонид Слуцкий продолжает показывать хорошие результаты в Китае. В субботу «Шанхай Шеньхуа» в рамках Суперлиги с крупным счётом 6:0 обыграл «Шаньдун Тайшань». Команда Слуцкого забила по три гола в каждом из таймов.
В качестве главного тренера «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий провёл уже 20 матчей в различных соревнованиях. В них команда добилась 16 побед и 4 раза сыграла вничью. Поражений в Китае у Слуцкого ещё не было.
Стоит отметить, что в турнирной таблице чемпионата Китая «Шанхай Шеньхуа» на два очка отстаёт от «Шанхай Порт». Эти команды сыграют друг с другом в середине августа.
Протокол игры
|(1:0) Цзинь Шунькай3'
|(2:0) Малеле Сефас11'
|(3:0) Малеле Сефас18'
|(4:0) Луис Андре V51'
|(5:0) Малеле Сефас62'
|(6:0) Ханчао Ю83'
Ясюн Бао•Манафа Вилсон 63' (Ханчао Ю ( 63' ) •Чжу Чэньцзе•Цзинь Шунькай•Хаоян Сюй•Амаду Ибраим•У Си 31' •Гао Тиануй 46' (Ванг Хайан ( 46' ) •Луис Андре V 63' (Ян Цзэсян ( 63' ) •Жоау Карлуш 21' 63' (Се Пэнфэй ( 63' ) •Малеле Сефас 83' (Лю Юцзе ( 83' )
Ван Да-Лэй•У Синхань•Чжао Цзяньфэй•Кэ Ши 35' (Тон Лэй ( 35' ) •Лю Ян•Ли Юаньи 59' (Се Вэньфэн ( 59' ) •Хуан Чжэнъюй 46' (Дельгаду Педру ( 46' ) •Ляо Лишэн•Синьли Пэн 46' (Абудулам Абдурасул ( 46' ) •Казаишвили Валерий 46' (Цзя Фейфан ( 46' ) •Кризан 26' 27'
Сегодня. Стадион "Шанхай Интернешнл " (Шанхай).
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