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Чемпионат Китая по футболу

Команда Слуцкого победила 6:0 – россиянин не проиграл ни одного из 20 матчей в Китае

06 Июля 2024 • 16:56 Комментировать
Шанхай Шеньхуа
6:0
Шаньдун Тайшань
окончен

Леонид Слуцкий продолжает показывать хорошие результаты в Китае. В субботу «Шанхай Шеньхуа» в рамках Суперлиги с крупным счётом 6:0 обыграл «Шаньдун Тайшань». Команда Слуцкого забила по три гола в каждом из таймов.

В качестве главного тренера «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий провёл уже 20 матчей в различных соревнованиях. В них команда добилась 16 побед и 4 раза сыграла вничью. Поражений в Китае у Слуцкого ещё не было.

Стоит отметить, что в турнирной таблице чемпионата Китая «Шанхай Шеньхуа» на два очка отстаёт от «Шанхай Порт». Эти команды сыграют друг с другом в середине августа.

Протокол игры  
Шанхай Шеньхуа6:0Шаньдун Тайшань
(1:0) Цзинь Шунькай3'  
(2:0) Малеле Сефас11'  
(3:0) Малеле Сефас18'  
(4:0) Луис Андре V51'  
(5:0) Малеле Сефас62'  
(6:0) Ханчао Ю83'  
Ясюн БаоМанафа Вилсон   63' (Ханчао Ю (   63' ) Чжу ЧэньцзеЦзинь ШунькайХаоян СюйАмаду ИбраимУ Си   31' Гао Тиануй   46' (Ванг Хайан (   46' ) Луис Андре V   63' (Ян Цзэсян (   63' ) Жоау Карлуш   21'   63' (Се Пэнфэй (   63' ) Малеле Сефас   83' (Лю Юцзе (   83' )
Запасные: Юньдин ЦаоДай Вай-ЦуньЧжоу ЖунченЧань ШиничиМа ЖенФулан Cисы АйдиФэй Эрнандуо
Ван Да-ЛэйУ СинханьЧжао ЦзяньфэйКэ Ши   35' (Тон Лэй (   35' ) Лю ЯнЛи Юаньи   59' (Се Вэньфэн (   59' ) Хуан Чжэнъюй   46' (Дельгаду Педру (   46' ) Ляо ЛишэнСиньли Пэн   46' (Абудулам Абдурасул (   46' ) Казаишвили Валерий   46' (Цзя Фейфан (   46' ) Кризан   26'   27'
Запасные: Чжан ЧиШибо ЛюЧэнь ПуБи ЦзиньхаоJinyong YuМаивуланг МитиГао Чжуньи
Сегодня. Стадион "Шанхай Интернешнл " (Шанхай).
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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа

Новости по матчу

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Ставка и прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Шаньдун Тайшань чемпионата Китая — 6 июля 2024
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