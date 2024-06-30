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Чемпионат Китая по футболу

Слуцкий до сих пор ни разу не проиграл в Китае – яркая серия продлилась

30 Июня 2024 • 15:51 Комментировать
Циндао Вест Коаст
0:1
Шанхай Шеньхуа

Леонид Слуцкий продолжает показывать хорошие результаты на должности главного тренера «Шанхай Шеньхуа». В воскресенье команда проводила матч Суперлиги против «Циндао Вест Коаст». Подопечные Слуцкого отпраздновали минимальную победу со счётом 1:0 благодаря позднему голу.

Всего под руководством Леонида Слуцкого «Шанхай Шеньхуа» провёл в различных турнирах 19 официальных матчей, результаты такие: 15 побед и 4 ничьи.

Если брать чемпионат Китая, то «Шанхай Шеньхуа» на два очка отстаёт от соседей из «Шанхай Порт» (43 против 45). 

Протокол игры  
Циндао Вест Коаст0:1Шанхай Шеньхуа
  90'У Си (0:1)
Ши СяотяньЮхао ЧэньАроян ВараздатСонг БовейЧжао Хунлюэ   77' (Богёйль Жан-Давид (   77' ) Да Луз НелсонЧжан Сювэй   30'   65' (Пяо Шихао (   65' ) Чен По-Лян   65' (Фенг Ганг (   65' ) Лэй Вэньцзе   56' (Риаскос Брайан (   56' ) Алан VIДуань Лююй   77' (Лю Пуцзинь (   77' )
Запасные: Гэ ЧжэньТань КайюаньБоюй ЯнЧен СянъюйОсманджан АбдухелилЙержет ЙерзатАбдуклижан Мерданжан
Ясюн БаоМанафа Вилсон   90' (Ян Цзэсян (   90' ) Цзян Шэнлон   23' Чжу ЧэньцзеХаоян СюйАмаду ИбраимУ СиГао Тиануй   72' (Ванг Хайан (   72' ) Луис Андре V   46' (Се Пэнфэй (   46' ) Жоау Карлуш   79' (Ханчао Ю (   79' ) Малеле Сефас
Запасные: Юньдин ЦаоДай Вай-ЦуньЛю ЮцзеЧань ШиничиМа ЖенФулан Cисы АйдиЦзинь ШунькайФэй Эрнандуо
Сегодня. Стадион "Гуженкоу Университи Сити Спортс Центер " .
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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа

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