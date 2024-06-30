Слуцкий до сих пор ни разу не проиграл в Китае – яркая серия продлилась

Леонид Слуцкий продолжает показывать хорошие результаты на должности главного тренера «Шанхай Шеньхуа». В воскресенье команда проводила матч Суперлиги против «Циндао Вест Коаст». Подопечные Слуцкого отпраздновали минимальную победу со счётом 1:0 благодаря позднему голу.

Всего под руководством Леонида Слуцкого «Шанхай Шеньхуа» провёл в различных турнирах 19 официальных матчей, результаты такие: 15 побед и 4 ничьи.

Если брать чемпионат Китая, то «Шанхай Шеньхуа» на два очка отстаёт от соседей из «Шанхай Порт» (43 против 45).