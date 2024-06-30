Слуцкий до сих пор ни разу не проиграл в Китае – яркая серия продлилась

Леонид Слуцкий продолжает показывать хорошие результаты на должности главного тренера «Шанхай Шеньхуа». В воскресенье команда проводила матч Суперлиги против «Циндао Вест Коаст». Подопечные Слуцкого отпраздновали минимальную победу со счётом 1:0 благодаря позднему голу.
Всего под руководством Леонида Слуцкого «Шанхай Шеньхуа» провёл в различных турнирах 19 официальных матчей, результаты такие: 15 побед и 4 ничьи.
Если брать чемпионат Китая, то «Шанхай Шеньхуа» на два очка отстаёт от соседей из «Шанхай Порт» (43 против 45).
Протокол игры
|90'У Си (0:1)
Ши Сяотянь•Юхао Чэнь•Ароян Вараздат•Сонг Бовей•Чжао Хунлюэ 77' (Богёйль Жан-Давид ( 77' ) •Да Луз Нелсон•Чжан Сювэй 30' 65' (Пяо Шихао ( 65' ) •Чен По-Лян 65' (Фенг Ганг ( 65' ) •Лэй Вэньцзе 56' (Риаскос Брайан ( 56' ) •Алан VI•Дуань Лююй 77' (Лю Пуцзинь ( 77' )
Ясюн Бао•Манафа Вилсон 90' (Ян Цзэсян ( 90' ) •Цзян Шэнлон 23' •Чжу Чэньцзе•Хаоян Сюй•Амаду Ибраим•У Си•Гао Тиануй 72' (Ванг Хайан ( 72' ) •Луис Андре V 46' (Се Пэнфэй ( 46' ) •Жоау Карлуш 79' (Ханчао Ю ( 79' ) •Малеле Сефас
Сегодня. Стадион "Гуженкоу Университи Сити Спортс Центер " .
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