Слуцкий продлил серию без поражений в Китае

В среду в чемпионате Китая проходил матч между командами «Шанхай Шеньхуа» и «Мэйчжоу Хакка». Команда Леонида Слуцкого порадовала своих болельщиков победой, причём крупной – со счётом 3:0.
Таким образом, серия Слуцкого без поражений в Китае продлилась. После назначения на пост рулевого «Шанхай Шеньхуа» российский специалист до сих пор ни разу не проиграл. В 18 играх команда показала такие результаты: 14 побед и 4 ничьи.
В турнирной таблице китайской Суперлиги «Шанхай Шеньхуа» на два очка отстаёт от клуба «Шанхай Порт» (40 очков против 42).
Напомним, что Леонид Слуцкий принял «Шанхай Шеньхуа» в декабре.
Протокол игры
|(1:0) Малеле Сефас8'
|(2:0) Малеле Сефас49'
|(3:0) Се Пэнфэй88'
Ясюн Бао•Манафа Вилсон•Цзян Шэнлон•Чжу Чэньцзе•Хаоян Сюй•Амаду Ибраим•У Си•Гао Тиануй 64' (Ванг Хайан ( 64' ) •Жоау Карлуш 64' (Ханчао Ю ( 64' ) •Луис Андре V 79' (Се Пэнфэй ( 79' ) •Малеле Сефас 86' (Дай Вай-Цунь ( 86' )
Го Цюаньбо•Ванг Цзянян•Тянь Цзыи•Моррис Дэрик 46' (Чживэй Вэй ( 46' ) •Янг Йиху 75' (Рао Вейху ( 75' ) •Чао-Шэн Ян•Ли Юнцзя•Чен Жечао 46' (Лиао Джунджиан ( 46' ) •Нин Ли•Энрике Родриго 64' (Инь Цуняо ( 64' ) •Ванкеваи Руни 82' (Конраад Тайрон ( 82' )
Запасные: Юэ Тзе Нам•Чэн Юэлэй•Чжан Сиджи•Ши Лианг
Сегодня. Стадион "Шанхай Интернешнл " (Шанхай).
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