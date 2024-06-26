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Чемпионат Китая по футболу

Слуцкий продлил серию без поражений в Китае

26 Июня 2024 • 16:47 Комментировать
Шанхай Шеньхуа
3:0
Мэйчжоу Хакка

В среду в чемпионате Китая проходил матч между командами «Шанхай Шеньхуа» и «Мэйчжоу Хакка». Команда Леонида Слуцкого порадовала своих болельщиков победой, причём крупной – со счётом 3:0.

Таким образом, серия Слуцкого без поражений в Китае продлилась. После назначения на пост рулевого «Шанхай Шеньхуа» российский специалист до сих пор ни разу не проиграл. В 18 играх команда показала такие результаты: 14 побед и 4 ничьи.

В турнирной таблице китайской Суперлиги «Шанхай Шеньхуа» на два очка отстаёт от клуба «Шанхай Порт» (40 очков против 42).

Напомним, что Леонид Слуцкий принял «Шанхай Шеньхуа» в декабре.

Протокол игры  
Шанхай Шеньхуа3:0Мэйчжоу Хакка
(1:0) Малеле Сефас8'  
(2:0) Малеле Сефас49'  
(3:0) Се Пэнфэй88'  
Ясюн БаоМанафа ВилсонЦзян ШэнлонЧжу ЧэньцзеХаоян СюйАмаду ИбраимУ СиГао Тиануй   64' (Ванг Хайан (   64' ) Жоау Карлуш   64' (Ханчао Ю (   64' ) Луис Андре V   79' (Се Пэнфэй (   79' ) Малеле Сефас   86' (Дай Вай-Цунь (   86' )
Запасные: Юньдин ЦаоЛю ЮцзеЧань ШиничиМа ЖенФулан Cисы АйдиЦзинь ШунькайФэй ЭрнандуоЯн Цзэсян
Го ЦюаньбоВанг ЦзянянТянь ЦзыиМоррис Дэрик   46' (Чживэй Вэй (   46' ) Янг Йиху   75' (Рао Вейху (   75' ) Чао-Шэн ЯнЛи ЮнцзяЧен Жечао   46' (Лиао Джунджиан (   46' ) Нин ЛиЭнрике Родриго   64' (Инь Цуняо (   64' ) Ванкеваи Руни   82' (Конраад Тайрон (   82' )
Запасные: Юэ Тзе НамЧэн ЮэлэйЧжан СиджиШи Лианг
Сегодня. Стадион "Шанхай Интернешнл " (Шанхай).
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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа

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ШАНХАЙ ШЕНЬХУА МЭЙЧЖОУ ХАККА
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