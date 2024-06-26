Слуцкий продлил серию без поражений в Китае

В среду в чемпионате Китая проходил матч между командами «Шанхай Шеньхуа» и «Мэйчжоу Хакка». Команда Леонида Слуцкого порадовала своих болельщиков победой, причём крупной – со счётом 3:0.

Таким образом, серия Слуцкого без поражений в Китае продлилась. После назначения на пост рулевого «Шанхай Шеньхуа» российский специалист до сих пор ни разу не проиграл. В 18 играх команда показала такие результаты: 14 побед и 4 ничьи.

В турнирной таблице китайской Суперлиги «Шанхай Шеньхуа» на два очка отстаёт от клуба «Шанхай Порт» (40 очков против 42).

Напомним, что Леонид Слуцкий принял «Шанхай Шеньхуа» в декабре.