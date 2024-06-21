Слуцкий продлил серию без поражений в Китае

В пятницу «Шанхай Шеньхуа» проводил матч Кубка Китая против «Фошань Наньши». Команда Леонида Слуцкого отпраздновала победу с минимальным счётом 1:0.

Таким образом, серия Слуцкого без поражений у руля китайского «Шанхай Шеньхуа» продлилась. В 17 играх на тренерском мостике этого клуба российский тренер отпраздновал 13 побед при четырёх ничьих.

Напомним, что Леонид Слуцкий стал главным тренером «Шанхай Шеньуха» в декабре. До этого момента он больше года не имел тренерской работы.

Ранее слухи связывали «Шанхай Шеньхуа» с известным российским нападающим Артёмом Дзюбой.