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Чемпионат Китая по футболу

Слуцкий продлил серию без поражений в Китае

21 Июня 2024 • 17:47 Комментировать

В пятницу «Шанхай Шеньхуа» проводил матч Кубка Китая против «Фошань Наньши». Команда Леонида Слуцкого отпраздновала победу с минимальным счётом 1:0.

Таким образом, серия Слуцкого без поражений у руля китайского «Шанхай Шеньхуа» продлилась. В 17 играх на тренерском мостике этого клуба российский тренер отпраздновал 13 побед при четырёх ничьих.

Напомним, что Леонид Слуцкий стал главным тренером «Шанхай Шеньуха» в декабре. До этого момента он больше года не имел тренерской работы.

Ранее слухи связывали «Шанхай Шеньхуа» с известным российским нападающим Артёмом Дзюбой.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа
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