Команда Слуцкого продлила серию без поражений в Китае

В воскресенье «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого проводил матч чемпионата Китая против «Ченду Беттер Сити». Команды уже за шестнадцать стартовых минут обменялись голами, и счёт 1:1 продержался на табло аж до финального свистка.
Команда Леонида Слуцкого в этом чемпионате Китая ещё не проигрывала, добившись одиннадцати побед при четырёх ничьих. На текущую минуту «Шанхай Шеньхуа» лидирует в турнирной таблице.
Напомним, что Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа» в декабре прошлого года. До того момента российский специалист около года находился без тренерской работы.
Протокол игры
|4'Цзян Шэнлон (0:1)
|(1:1) Малеле Сефас16'
Ясюн Бао•Манафа Вилсон 82' (Се Пэнфэй ( 82' ) •Чжу Чэньцзе•Цзян Шэнлон•Ян Цзэсян•У Си•Амаду Ибраим 78' (Ванг Хайан ( 78' ) •Хаоян Сюй 58' (Гао Тиануй ( 58' ) •Луис Андре V•Ханчао Ю 59' (Жоау Карлуш ( 59' ) •Малеле Сефас
Цзянь Тао•Летсерт Тимо•Ян Имин 87' (Ли Ян 3 ( 87' ) •Янг Шуай•Ху Хетао•Гурфинкель Яхав•Чоу Тим•Ган Чао 67' (Тан Чуанг ( 67' ) •Ромуло 45' •Андриго 67' (Мирахметджан Музеппер ( 67' ) •Фелипе
Сегодня. Стадион "Шанхай Интернешнл " (Шанхай).
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