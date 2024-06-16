Команда Слуцкого продлила серию без поражений в Китае

В воскресенье «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого проводил матч чемпионата Китая против «Ченду Беттер Сити». Команды уже за шестнадцать стартовых минут обменялись голами, и счёт 1:1 продержался на табло аж до финального свистка.

Команда Леонида Слуцкого в этом чемпионате Китая ещё не проигрывала, добившись одиннадцати побед при четырёх ничьих. На текущую минуту «Шанхай Шеньхуа» лидирует в турнирной таблице.

Напомним, что Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа» в декабре прошлого года. До того момента российский специалист около года находился без тренерской работы.