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Чемпионат Китая по футболу

Команда Слуцкого продлила серию без поражений в Китае

16 Июня 2024 • 16:57 Комментировать
Шанхай Шеньхуа
1:1
Ченду Беттер Сити

В воскресенье «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого проводил матч чемпионата Китая против «Ченду Беттер Сити». Команды уже за шестнадцать стартовых минут обменялись голами, и счёт 1:1 продержался на табло аж до финального свистка.

Команда Леонида Слуцкого в этом чемпионате Китая ещё не проигрывала, добившись одиннадцати побед при четырёх ничьих. На текущую минуту «Шанхай Шеньхуа» лидирует в турнирной таблице. 

Напомним, что Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа» в декабре прошлого года. До того момента российский специалист около года находился без тренерской работы.

Протокол игры  
Шанхай Шеньхуа1:1Ченду Беттер Сити
  4'Цзян Шэнлон (0:1)
(1:1) Малеле Сефас16'  
Ясюн БаоМанафа Вилсон   82' (Се Пэнфэй (   82' ) Чжу ЧэньцзеЦзян ШэнлонЯн ЦзэсянУ СиАмаду Ибраим   78' (Ванг Хайан (   78' ) Хаоян Сюй   58' (Гао Тиануй (   58' ) Луис Андре VХанчао Ю   59' (Жоау Карлуш (   59' ) Малеле Сефас
Запасные: Юньдин ЦаоДай Вай-ЦуньЧжоу ЖунченЛю ЮцзеМа ЖенФулан Cисы АйдиЦзинь ШунькайФэй Эрнандуо
Цзянь ТаоЛетсерт ТимоЯн Имин   87' (Ли Ян 3 (   87' ) Янг ШуайХу ХетаоГурфинкель ЯхавЧоу ТимГан Чао   67' (Тан Чуанг (   67' ) Ромуло   45' Андриго   67' (Мирахметджан Музеппер (   67' ) Фелипе
Запасные: Иминкари МутеллипЧжан ЯньЧен ГуолиангЭлкесон КардосоЯнь ДинхаоЛю ТаоФэнг ЧжоиВу ЛейДонг Янгфенг
Сегодня. Стадион "Шанхай Интернешнл " (Шанхай).
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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа

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