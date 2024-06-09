Дзюба и Слуцкий провели время в парке

Нападающий Артём Дзюба и главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий провели время в парке аттракционов. Соответствующая фотография появилась в социальных сетях.

На днях стало известно, что 35-летний Дзюба находится в Шанхае – футболист показывал фотографию из этого города, где Слуцкий работает уже больше полугода.

Напомним, что недавно «Локомотив» объявил об уходе Артёма Дзюбы из клуба в связи с истечением срока контракта. Слухи давно связывают опытного форварда с «Шанхай Шеньхуа», однако сообщалось, что из-за лимита на легионеров китайский клуб сможет подписать россиян на только зимой.