Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Китая по футболу

Дзюба и Слуцкий провели время в парке

09 Июня 2024 • 13:33 Комментировать

Нападающий Артём Дзюба и главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий провели время в парке аттракционов. Соответствующая фотография появилась в социальных сетях.

На днях стало известно, что 35-летний Дзюба находится в Шанхае – футболист показывал фотографию из этого города, где Слуцкий работает уже больше полугода.

Напомним, что недавно «Локомотив» объявил об уходе Артёма Дзюбы из клуба в связи с истечением срока контракта. Слухи давно связывают опытного форварда с «Шанхай Шеньхуа», однако сообщалось, что из-за лимита на легионеров китайский клуб сможет подписать россиян на только зимой.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Артём Дзюба Шанхай Шеньхуа ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый «Реал» может потерять Беллингема Президент «Реала» Перес готовит два громких подписания в 2025 году - названы имена Назван лучший нападающий мира: Мбаппе на втором месте Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Назван лучший центральный полузащитник в мире: Кроос лишь на 10-м месте В сборной Англии назвали окончательный состав на Евро-2024 Назван лучший опорный полузащитник мира: Райс занял второе место, Камавинга - четвёртый Нагельсманн передумал: тренер исключил вратаря из сборной Германии Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026
Мбаппе – игрок мадридского «Реала» «Реал» может потерять Беллингема «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Деку блокирует уход из «Барселоны» нападающего, от которого отказался Флик
Спортивные новости
Терещенко: «Бобровский – один из претендентов на звание лучшего игрока сезона» Шатаут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в первом матче финала Кубка Стэнли Швёнтек разгромила Паолини и выиграла «Ролан Гаррос» Алькарас в пяти сетах победил Синнера и вышел в финал «Ролан Гаррос» Терещенко: «Надеюсь, что «Локомотив» не станет последним клубом Радулова» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Июня
13:33 · Китай
Дзюба и Слуцкий провели время в парке
07 Июня
20:57 · Россия. Премьер-лига
Дзюба выложил фото из Шанхая
14:06 · Россия. Премьер-лига
Божович назвал лучший вариант продолжения карьеры для Дзюбы 1
30 Мая
17:07 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников рассказал, почему Дзюбе подойдёт чемпионат Китая
26 Мая
15:20 · Китай
Слуцкий продлил серию без поражений в Китае до 15 игр
10:15 · Россия. Премьер-лига
Геркус оценил результаты Слуцкого в китае
22 Мая
13:06 · Китай
Балахнин: «Хочется, чтобы Слуцкий выиграл титул в Китае»
21 Мая
16:43 · Китай
«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого продлил серию без поражений в Китае
17 Мая
14:25 · Китай
Тошич рассказал, что его удивило в китайском футболе
14:18 · Китай
Тошич следит за результатами Слуцкого в Китае
15 Мая
19:53 · Китай
Губерниев: «Слуцкий наигрался в шоу-бизнес»
19:11 · Китай
Колосков: «Я бы не стал говорить о том, что мы потеряли хорошего специалиста в лице Слуцкого»
17:10 · Россия. Премьер-лига
«Шанхай Шеньхуа» не проигрывает при Слуцком 13 матчей кряду
13 Мая
22:10 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, почему Дзюба точно не переедет к Слуцкому в Китай до 2025 года
12 Мая
15:28 · Китай
Слуцкий стал лучшим в Китае второй месяц подряд
Все новости
Рекомендуем