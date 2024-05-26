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Чемпионат Китая по футболу

Слуцкий продлил серию без поражений в Китае до 15 игр

26 Мая 2024 • 15:20 Комментировать
Сычуань Цзюнью
0:1
Шанхай Шеньхуа

В воскресенье «Шанхай Шеньхуа» под руководством Леонида Слуцкого проводил матч китайской Суперлиги против «Сычуань Цзюнью». Команда Слуцкого отпраздновала победу с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал Сефас Малеле, отличившийся на 14-й минуте.

«Шанхай Шеньхуа» по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги. В 14 играх чемпионата команда Слуцкого отпраздновала одиннадцать побед и три раза сыграла вничью.

С учётом победного Суперкубка Китая серия Слуцкого без поражений у руля «Шанхай Шеньхуа» достигла уже 15 игр.

Протокол игры  
Сычуань Цзюнью0:1Шанхай Шеньхуа
  14'Малеле Сефас (0:1)
Чжао ШиЭпенди Низамдин   74' (Ли Чжи (   74' ) Ю РуиДугалич Раде   84' Жанг ВейЖанг Юдонг   69' (Байхеламу Абудувайли (   69' ) Ортис Мендоса Хорхе   85' (Сяо Кун (   85'   90') Чжу Баойе   85' (Эллиот Мэттью (   85' ) Тянь Инун   75' Хавьер ТиагоАрментерос Самуэль   85' (Ян Руан (   85' )
Запасные: Чжоу ДадиПень ПеньВан ЧуВанг КиаоЛин ЧуангуйНань СунYue Song
Ясюн БаоУ Си   43'   89' (Дай Вай-Цунь (   89' ) Цзян ШэнлонЧжу ЧэньцзеЯн ЦзэсянВанг ХайанГао Тиануй   46' (Манафа Вилсон (   46' ) Хаоян Сюй   73' (Ханчао Ю (   73' ) Луис Андре V   90' (Фулан Cисы Айди (   90' ) Се Пэнфэй   46' (Амаду Ибраим (   46' ) Малеле Сефас
Запасные: Юньдин ЦаоЧжоу ЖунченЛю ЮцзеДжин ЯнгянгМа ЖенЦзинь ШунькайФэй Эрнандуо
Сегодня. Стадион "Баоань " .
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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа

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