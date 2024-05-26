Слуцкий продлил серию без поражений в Китае до 15 игр

В воскресенье «Шанхай Шеньхуа» под руководством Леонида Слуцкого проводил матч китайской Суперлиги против «Сычуань Цзюнью». Команда Слуцкого отпраздновала победу с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал Сефас Малеле, отличившийся на 14-й минуте.
«Шанхай Шеньхуа» по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги. В 14 играх чемпионата команда Слуцкого отпраздновала одиннадцать побед и три раза сыграла вничью.
С учётом победного Суперкубка Китая серия Слуцкого без поражений у руля «Шанхай Шеньхуа» достигла уже 15 игр.
Протокол игры
|14'Малеле Сефас (0:1)
Чжао Ши•Эпенди Низамдин 74' (Ли Чжи ( 74' ) •Ю Руи•Дугалич Раде 84' •Жанг Вей•Жанг Юдонг 69' (Байхеламу Абудувайли ( 69' ) •Ортис Мендоса Хорхе 85' (Сяо Кун ( 85' 90') •Чжу Баойе 85' (Эллиот Мэттью ( 85' ) •Тянь Инун 75' •Хавьер Тиаго•Арментерос Самуэль 85' (Ян Руан ( 85' )
Ясюн Бао•У Си 43' 89' (Дай Вай-Цунь ( 89' ) •Цзян Шэнлон•Чжу Чэньцзе•Ян Цзэсян•Ванг Хайан•Гао Тиануй 46' (Манафа Вилсон ( 46' ) •Хаоян Сюй 73' (Ханчао Ю ( 73' ) •Луис Андре V 90' (Фулан Cисы Айди ( 90' ) •Се Пэнфэй 46' (Амаду Ибраим ( 46' ) •Малеле Сефас
Сегодня. Стадион "Баоань " .
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