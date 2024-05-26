Слуцкий продлил серию без поражений в Китае до 15 игр

В воскресенье «Шанхай Шеньхуа» под руководством Леонида Слуцкого проводил матч китайской Суперлиги против «Сычуань Цзюнью». Команда Слуцкого отпраздновала победу с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал Сефас Малеле, отличившийся на 14-й минуте.

«Шанхай Шеньхуа» по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги. В 14 играх чемпионата команда Слуцкого отпраздновала одиннадцать побед и три раза сыграла вничью.

С учётом победного Суперкубка Китая серия Слуцкого без поражений у руля «Шанхай Шеньхуа» достигла уже 15 игр.