Балахнин: «Хочется, чтобы Слуцкий выиграл титул в Китае»

Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о работе российского специалиста Леонида Слуцкого в китайском клубе «Шанхай Шеньхуа».
«Результаты Слуцкого впечатляют на этом этапе. Конечно, будут и неудачи, и сложные моменты, но я желаю ему удачи. Хочется, чтобы он выиграл в Китае титул», - передает слова Балахнина «РБ Спорт».
Напомним, что Слуцкий занял пост главного тренера «Шанхай Шеньхуа» в январе 2024 года. Трудовое соглашение 53-летнего наставника рассчитано до конца текущего года.
В настоящий момент команда с 33 баллами уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Китая.
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