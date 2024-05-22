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Чемпионат Китая по футболу

Балахнин: «Хочется, чтобы Слуцкий выиграл титул в Китае»

22 Мая 2024 • 13:06 Комментировать

Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о работе российского специалиста Леонида Слуцкого в китайском клубе «Шанхай Шеньхуа».

«Результаты Слуцкого впечатляют на этом этапе. Конечно, будут и неудачи, и сложные моменты, но я желаю ему удачи. Хочется, чтобы он выиграл в Китае титул», - передает слова Балахнина «РБ Спорт».

Напомним, что Слуцкий занял пост главного тренера «Шанхай Шеньхуа» в январе 2024 года. Трудовое соглашение 53-летнего наставника рассчитано до конца текущего года.

В настоящий момент команда с 33 баллами уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Китая.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Сергей Балахнин Шанхай Шеньхуа ещё теги
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