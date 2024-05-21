«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого продлил серию без поражений в Китае

Во вторник «Шанхай Шеньхуа» в чемпионате Китая играл против «Хэнань Саншань Лунмэн». Команда Леонида Слуцкого отпраздновала победу со счётом 2:1. Оба гола «Шанхай» организовал ещё в первом тайме, а пропустили подопечные Слуцкого под занавес поединка.

«Шанхай Шеньхуа» остаётся на первом месте в турнирной таблице китайской Суперлиги с нулём в графе поражений. В 13 матчах чемпионата команда отпраздновала 10 побед при трёх ничьих.

Если брать в расчёт Суперкубок Китая, то 14 играх у руля «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий одержал 11 побед при трёх ничейных результатах.