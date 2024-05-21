«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого продлил серию без поражений в Китае

Во вторник «Шанхай Шеньхуа» в чемпионате Китая играл против «Хэнань Саншань Лунмэн». Команда Леонида Слуцкого отпраздновала победу со счётом 2:1. Оба гола «Шанхай» организовал ещё в первом тайме, а пропустили подопечные Слуцкого под занавес поединка.
«Шанхай Шеньхуа» остаётся на первом месте в турнирной таблице китайской Суперлиги с нулём в графе поражений. В 13 матчах чемпионата команда отпраздновала 10 побед при трёх ничьих.
Если брать в расчёт Суперкубок Китая, то 14 играх у руля «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий одержал 11 побед при трёх ничейных результатах.
Протокол игры
|13'Се Пэнфэй (0:1)
|24'У Си (0:2)
|(1:2) Майдана Яго90'
Ван Цзиньшуй•Ню Цзыи 74' (Сюй Хаофэн ( 74' ) •Ли Сунъи 45' •Шангуань Ван•Руйфэн Хуан 89' (Чэнь Кэцян ( 89' ) •Лю Исинь 66' (Хуан Цзычан ( 66' ) •Ачеампонг Франк•Денич Джордже 46' (Чович Неманья ( 46' 85') •Майдана Яго•Янь Йилинь 74' (Ке Жао ( 74' 81') •Назарио Бруно
Ясюн Бао•Манафа Вилсон 84' (Амаду Ибраим ( 84' ) •Цзян Шэнлон•Чжу Чэньцзе•Ян Цзэсян•Гао Тиануй 90' •Ванг Хайан•У Си•Се Пэнфэй 64' (Хаоян Сюй ( 64' ) •Луис Андре V•Малеле Сефас 73' (Ханчао Ю ( 73' )
Сегодня. Стадион "Женжу Ханггай " .
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