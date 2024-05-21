Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Китая по футболу

«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого продлил серию без поражений в Китае

21 Мая 2024 • 16:43 Комментировать
Хэнань Суншань Лунмэн
1:2
Шанхай Шеньхуа
окончен

Во вторник «Шанхай Шеньхуа» в чемпионате Китая играл против «Хэнань Саншань Лунмэн». Команда Леонида Слуцкого отпраздновала победу со счётом 2:1. Оба гола «Шанхай» организовал ещё в первом тайме, а пропустили подопечные Слуцкого под занавес поединка.

«Шанхай Шеньхуа» остаётся на первом месте в турнирной таблице китайской Суперлиги с нулём в графе поражений. В 13 матчах чемпионата команда отпраздновала 10 побед при трёх ничьих.

Если брать в расчёт Суперкубок Китая, то  14 играх у руля «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий одержал 11 побед при трёх ничейных результатах.

Протокол игры  
Хэнань Суншань Лунмэн1:2Шанхай Шеньхуа
  13'Се Пэнфэй (0:1)
  24'У Си (0:2)
(1:2) Майдана Яго90'  
Ван ЦзиньшуйНю Цзыи   74' (Сюй Хаофэн (   74' ) Ли Сунъи   45' Шангуань ВанРуйфэн Хуан   89' (Чэнь Кэцян (   89' ) Лю Исинь   66' (Хуан Цзычан (   66' ) Ачеампонг ФранкДенич Джордже   46' (Чович Неманья (   46'   85') Майдана ЯгоЯнь Йилинь   74' (Ке Жао (   74'   81') Назарио Бруно
Запасные: Фэн БоюаньЛи ТенглонгДу ЖихуанГербиг ОливерЯнг КуоЦао ГуСюй Цзяминь
Ясюн БаоМанафа Вилсон   84' (Амаду Ибраим (   84' ) Цзян ШэнлонЧжу ЧэньцзеЯн ЦзэсянГао Тиануй   90' Ванг ХайанУ СиСе Пэнфэй   64' (Хаоян Сюй (   64' ) Луис Андре VМалеле Сефас   73' (Ханчао Ю (   73' )
Запасные: Юньдин ЦаоДай Вай-ЦуньЧжоу ЖунченЛю ЮцзеДжин ЯнгянгМа ЖенФулан Cисы АйдиЦзинь ШунькайФэй Эрнандуо
Сегодня. Стадион "Женжу Ханггай " .
👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа

Новости по матчу

20 Мая
11:17
Ставка и прогноз на матч Хэнань Суншань Лунмэн — Шанхай Шеньхуа чемпионата Китая — 21 мая 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Назван возможный следующий клуб Джикии в РПЛ «Бавария» приняла решение по Зидану Тренер «Ливерпуля» Клопп сделал заявление о будущем «Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке Клопп назвал лучшего тренера мира Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити»
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу
Спортивные новости
Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Немков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Мэйчжоу Хакка Мэйчжоу Хакка
Сычуань Цзюнью Сычуань Цзюнью
0
0
Видео
Окончен
Чжэцзян Профессионал Чжэцзян Профессионал
Ухань Три Таунс Ухань Три Таунс
3
1
Видео
Окончен
Хэнань Суншань Лунмэн Хэнань Суншань Лунмэн
Шанхай Шеньхуа Шанхай Шеньхуа
1
2
5.20 4.20 1.55
Видео
Окончен
Циндао Чжуннэн Циндао Чжуннэн
Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань
1
1
Видео
Окончен
Наньтун Чжиюнь Наньтун Чжиюнь
Цанчжоу Цанчжоу
1
1
Видео
Окончен
Тяньцзинь Тайгер Тяньцзинь Тайгер
Шаньдун Тайшань Шаньдун Тайшань
1
1
3.85 3.75 1.85
Видео
22.05.24 в 14:35
Циндао Вест Коаст Циндао Вест Коаст
Чанчунь Ятай Чанчунь Ятай
Видео
22.05.24 в 15:00
Шанхай Порт Шанхай Порт
Ченду Беттер Сити Ченду Беттер Сити
1.45 4.70 5.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Мая
16:43 · Китай
«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого продлил серию без поражений в Китае
17 Мая
14:25 · Китай
Тошич рассказал, что его удивило в китайском футболе
14:18 · Китай
Тошич следит за результатами Слуцкого в Китае
15 Мая
19:53 · Китай
Губерниев: «Слуцкий наигрался в шоу-бизнес»
19:11 · Китай
Колосков: «Я бы не стал говорить о том, что мы потеряли хорошего специалиста в лице Слуцкого»
17:10 · Россия. Премьер-лига
«Шанхай Шеньхуа» не проигрывает при Слуцком 13 матчей кряду
13 Мая
22:10 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, почему Дзюба точно не переедет к Слуцкому в Китай до 2025 года
12 Мая
15:28 · Китай
Слуцкий стал лучшим в Китае второй месяц подряд
11 Мая
17:30 · Китай
Команда Слуцкого потеряла очки в чемпионате Китая
05 Мая
18:50 · Китай
Непомнящий: Слуцкий – это тренер высшего уровня
15:36 · Китай
Слуцкий без поражений в Китае – «Шанхай Шеньхуа» крупно выиграл
04 Мая
10:58 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА обратился к Слуцкому
01 Мая
17:13 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий отметился новым рекордом в Китае
26 Апреля
00:45 · Китай
​Из-за Месси в Китае ужесточили законы касательно футбольных матчей
22 Апреля
20:36 · Россия. Премьер-лига
Булыкин предположил, что будущее Дзюбы - в Китае
Все новости
Рекомендуем