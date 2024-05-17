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Чемпионат Китая по футболу

Тошич рассказал, что его удивило в китайском футболе

17 Мая 2024 • 14:25 Комментировать

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич ответил на вопрос, давал ли он советы Леониду Слуцкому по поводу китайского футбола. Тошич выступал в Китае в 2020-2021 годах, а Слуцкий принял «Шанхай Шеньхуа» в декабре 2023 года.

«Сказал ему, что в работе с китайцами необходимо терпение, потому что логики там в некоторых решениях не существовало. Для меня это стало сюрпризом. Простой пример: когда шёл дождь, у нас просто отменяли тренировку...» - цитирует Тошича «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Шанхай Шеньхуа» сейчас занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Китая. В 12 прошедших играх Суперлиги команда Леонида Слуцкого отпраздновала девять побед при трёх ничьих.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Зоран Тошич Шанхай Шеньхуа ещё теги
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