Тошич рассказал, что его удивило в китайском футболе

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич ответил на вопрос, давал ли он советы Леониду Слуцкому по поводу китайского футбола. Тошич выступал в Китае в 2020-2021 годах, а Слуцкий принял «Шанхай Шеньхуа» в декабре 2023 года.

«Сказал ему, что в работе с китайцами необходимо терпение, потому что логики там в некоторых решениях не существовало. Для меня это стало сюрпризом. Простой пример: когда шёл дождь, у нас просто отменяли тренировку...» - цитирует Тошича «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Шанхай Шеньхуа» сейчас занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Китая. В 12 прошедших играх Суперлиги команда Леонида Слуцкого отпраздновала девять побед при трёх ничьих.