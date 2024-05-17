Тошич следит за результатами Слуцкого в Китае

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич признался, что общается с Леонидом Слуцким и следит за его результатами в Китае.

Как известно, Слуцкий принял «Шанхай Шеньхуа» в декабре. С тех пор команда провела 13 официальных матчей, в которых не потерпела ни одного поражения (10 побед и 3 ничьи).

«Поздравил его с назначением, мы общаемся. Слежу за его успехами в Китае. Пока команда идёт отлично в чемпионате. Рад за Леонида Викторовича. Верю, что он добьётся там успеха», - цитирует Тошича «Спорт-Экспресс».

Зоран Тошич выступал за ЦСКА в 2010-2017 годах. В настоящий момент серб представляет греческий клуб «Ламия».