Губерниев: «Слуцкий наигрался в шоу-бизнес»

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев оценил 13-матчевую серию без поражений «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого.

«Очень рад, что Слуцкий вернулся к тренерской деятельности. Он уже наигрался в шоу-бизнес и теперь в Китае является заметной фигурой. Поработает там, заматереет, вспомнит былое. А дальше, может быть, вернется в Россию и возглавит что-то серьезное. Я его со счетов не сбрасываю», — приводит слова журналиста издание «СЭ».

Напомним, что Слуцкий возглавил китайский клуб в декабре 2023 года. «Шанхай Шэньхуа» набрал 30 баллов очков и лидирует в таблице чемпионата Китая.