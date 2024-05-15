Колосков: «Я бы не стал говорить о том, что мы потеряли хорошего специалиста в лице Слуцкого»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил 13-матчевую серию без поражений «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого.

«Слуцкий в своё время неплохо работал в ЦСКА. Потом безрезультатно тренировал клубы в Англии и Голландии. В Россию вернулся и также безрезультатно, а сейчас поехал в Китай. Мы точно не знаем, что за футбол в Китае, но примерно представляем уровень. Сборная Китая никогда не играла на чемпионатах мира. Поэтому я бы не стал говорить о том, что мы потеряли хорошего специалиста», — приводит слова Колоскова издание «СЭ».

Напомним, что Слуцкий возглавил китайский клуб в декабре 2023 года. «Шанхай Шэньхуа» набрал 3 баллов очков и лидирует в таблице чемпионата Китая.