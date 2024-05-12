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Чемпионат Китая по футболу

Слуцкий стал лучшим в Китае второй месяц подряд

12 Мая 2024 • 15:28 Комментировать

Рулевой «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий был признан лучшим тренером чемпионата Китая в апреле. Об этом сообщается на страничке китайской Суперлиги в Weibo.

В прошлом месяце под руководством Слуцкого «Шанхай Шеньхуа» провёл в китайском чемпионате шесть матчей. В них команда отпраздновала четыре победы при двух ничьих.

Напомним, что в марте Леонид Слуцкий тоже признавался лучшим тренером китайской Суперлиги.

Всего при Слуцком «Шанхай Шеньхуа» провёл в чемпионате Китая 11 матчей. В них команда отпраздновала восемь побед при трёх ничьих.

Леонид Слуцкий был назначен главным тренером «Шанхай Шеньхуа» в декабре.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа
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