Слуцкий стал лучшим в Китае второй месяц подряд

Рулевой «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий был признан лучшим тренером чемпионата Китая в апреле. Об этом сообщается на страничке китайской Суперлиги в Weibo.

В прошлом месяце под руководством Слуцкого «Шанхай Шеньхуа» провёл в китайском чемпионате шесть матчей. В них команда отпраздновала четыре победы при двух ничьих.

Напомним, что в марте Леонид Слуцкий тоже признавался лучшим тренером китайской Суперлиги.

Всего при Слуцком «Шанхай Шеньхуа» провёл в чемпионате Китая 11 матчей. В них команда отпраздновала восемь побед при трёх ничьих.

Леонид Слуцкий был назначен главным тренером «Шанхай Шеньхуа» в декабре.