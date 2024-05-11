Команда Слуцкого потеряла очки в чемпионате Китая

«Шанхай Шеньхуа» в субботу проводил матч чемпионата Китая против «Тяньцзинь Тайгер». За 90 игровых минут команды не смогли забить ни одного гола – после финального свистка на табло остался гореть счёт 0:0.
Команда Леонида Слуцкого потеряла очки, но при этом «Шанхай Шеньхуа» продолжает лидировать в чемпионате Китая. При том «Шанхай Порт», отстающий на три очка, провёл на один матч меньше, то есть по потерянным баллам у команд равенство.
В 11 матчах чемпионата Китая под руководством Слуцкого «Шанхай Шеньхуа» добился восьми побед при трёх ничьих.
Протокол игры
Фанг Джингки•Мин Тянь•Пэнфэй Хань•Шкорич Миле•Янг Зихао•Гуо Хао 67' (Компаньо Андреа ( 67' ) •Цзяхуэй Хуан 83' (Ван Чжэнхао ( 83' ) •Адеми Альбион•Цюмин Ван 41' 90' (Юй Ян 1 ( 90' ) •Ба Дунь 67' (Ши Ян ( 67' ) •Се Вэйцзюнь 67' (Фиолич Иван ( 67' )
Ясюн Бао•У Си 63' •Цзян Шэнлон•Чжу Чэньцзе•Ян Цзэсян•Хаоян Сюй 90' (Чжоу Жунчен ( 90' ) •Амаду Ибраим 47' 57' (Ванг Хайан ( 57' ) •Гао Тиануй 70' (Манафа Вилсон ( 70' ) •Се Пэнфэй 70' (Юньдин Цао ( 70' ) •Дай Вай-Цунь 46' (Ханчао Ю ( 46' ) •Луис Андре V
Сегодня. Стадион "Олимпийский стадион Тяньцзинь " .
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