Команда Слуцкого потеряла очки в чемпионате Китая

«Шанхай Шеньхуа» в субботу проводил матч чемпионата Китая против «Тяньцзинь Тайгер». За 90 игровых минут команды не смогли забить ни одного гола – после финального свистка на табло остался гореть счёт 0:0.

Команда Леонида Слуцкого потеряла очки, но при этом «Шанхай Шеньхуа» продолжает лидировать в чемпионате Китая. При том «Шанхай Порт», отстающий на три очка, провёл на один матч меньше, то есть по потерянным баллам у команд равенство.

В 11 матчах чемпионата Китая под руководством Слуцкого «Шанхай Шеньхуа» добился восьми побед при трёх ничьих.