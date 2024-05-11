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Чемпионат Китая по футболу

Команда Слуцкого потеряла очки в чемпионате Китая

11 Мая 2024 • 17:30 Комментировать
Тяньцзинь Тайгер
0:0
Шанхай Шеньхуа

«Шанхай Шеньхуа» в субботу проводил матч чемпионата Китая против «Тяньцзинь Тайгер». За 90 игровых минут команды не смогли забить ни одного гола – после финального свистка на табло остался гореть счёт 0:0.

Команда Леонида Слуцкого потеряла очки, но при этом «Шанхай Шеньхуа» продолжает лидировать в чемпионате Китая. При том «Шанхай Порт», отстающий на три очка, провёл на один матч меньше, то есть по потерянным баллам у команд равенство.

В 11 матчах чемпионата Китая под руководством Слуцкого «Шанхай Шеньхуа» добился восьми побед при трёх ничьих.

Протокол игры  
Тяньцзинь Тайгер0:0Шанхай Шеньхуа
Фанг ДжингкиМин ТяньПэнфэй ХаньШкорич МилеЯнг ЗихаоГуо Хао   67' (Компаньо Андреа (   67' ) Цзяхуэй Хуан   83' (Ван Чжэнхао (   83' ) Адеми АльбионЦюмин Ван   41'   90' (Юй Ян 1 (   90' ) Ба Дунь   67' (Ши Ян (   67' ) Се Вэйцзюнь   67' (Фиолич Иван (   67' )
Запасные: Ли ЮфенГао ХуацзэЛю ЖунсянВанг СянджунСу ЮаньцзеХайфэн ДинЮмяо Кьян
Ясюн БаоУ Си   63' Цзян ШэнлонЧжу ЧэньцзеЯн ЦзэсянХаоян Сюй   90' (Чжоу Жунчен (   90' ) Амаду Ибраим   47'   57' (Ванг Хайан (   57' ) Гао Тиануй   70' (Манафа Вилсон (   70' ) Се Пэнфэй   70' (Юньдин Цао (   70' ) Дай Вай-Цунь   46' (Ханчао Ю (   46' ) Луис Андре V
Запасные: Лю ЮцзеЦзябао ВэньДжин ЯнгянгМа ЖенФулан Cисы АйдиЦзинь ШунькайФэй Эрнандуо
Сегодня. Стадион "Олимпийский стадион Тяньцзинь " .
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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа

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