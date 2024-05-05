Непомнящий: Слуцкий – это тренер высшего уровня

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о работе Леонида Слуцкого на посту главного тренера китайского клуба «Шанхай Шеньхуа».

«Команда, в которой начал работать Слуцкий, была середняком в прошлом сезоне, а сейчас лидирует. Это говорит о том, что тренер нашел правильные решения», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

По мнению специалиста, Слуцкий является топовым тренером. Работа в Китае поможет Слуцкому перезагрузиться, считает Непомнящий.

Напомним, российский тренер возглавил «Шанхай Шеньхуа» в конце прошлого года. На сегодняшний день команда Слуцкого ни разу не проиграла и даже завоевала трофей.