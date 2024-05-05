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Чемпионат Китая по футболу

Непомнящий: Слуцкий – это тренер высшего уровня

05 Мая 2024 • 18:50 Комментировать
Тяньцзинь Тайгер
...
Шанхай Шеньхуа
11.05 14:00

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о работе Леонида Слуцкого на посту главного тренера китайского клуба «Шанхай Шеньхуа».

«Команда, в которой начал работать Слуцкий, была середняком в прошлом сезоне, а сейчас лидирует. Это говорит о том, что тренер нашел правильные решения», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

По мнению специалиста, Слуцкий является топовым тренером. Работа в Китае поможет Слуцкому перезагрузиться, считает Непомнящий.  

Напомним, российский тренер возглавил «Шанхай Шеньхуа» в конце прошлого года. На сегодняшний день команда Слуцкого ни разу не проиграла и даже завоевала трофей.

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Леонид Слуцкий Валерий Непомнящий Шанхай Шеньхуа ещё теги

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