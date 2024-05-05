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Чемпионат Китая по футболу

Слуцкий без поражений в Китае – «Шанхай Шеньхуа» крупно выиграл

05 Мая 2024 • 15:36 Комментировать
Шанхай Шеньхуа
4:0
Чжэцзян Профессионал

В воскресенье в чемпионате Китая «Шанхай Шеньхуа» проводил матч против «Чжэцзян Профессионал». Команда Леонида Слуцкого порадовала своих болельщиков крупной победой со счётом 4:0. «Шанхай» забил по два гола в каждом из таймов.

Стоит отметить, что команды завершали матч в формате «10 на 10» после двух красных карточек.

Леонид Слуцкий как тренер ещё не проигрывал в Китае. В 11 матчах во всех турнирах «Шанхай Шеньхуа» под руководством Слуцкого отпраздновал девять побед при двух ничьих.

Протокол игры  
Шанхай Шеньхуа4:0Чжэцзян Профессионал
(1:0) Амаду Ибраим42'  
(2:0) Малеле Сефас45'  
(3:0) Луис Андре V79'  
(4:0) Луис Андре V90'  
Ясюн Бао   88' У Си   84' (Цзинь Шунькай (   84' ) Цзян ШэнлонЧжу ЧэньцзеЯн Цзэсян   56' Хаоян Сюй   71' (Ванг Хайан (   71' ) Амаду ИбраимГао Тиануй   80' (Дай Вай-Цунь (   80' ) Жоау Карлуш   71' (Се Пэнфэй (   71' ) Луис Андре VМалеле Сефас   6'   64'
Запасные: Юньдин ЦаоЧжоу ЖунченХанчао ЮЛю ЮцзеДжин ЯнгянгМа ЖенФулан Cисы АйдиФэй Эрнандуо
Дун ХэнъиСун ГуовенЛён Нок-ХанПоссиньоло ЛукасЮ Ксин   67'   72' Тисян Ли   46' (Абдусалам Абликим (   46' ) Цзяци Чжан   46' (Яо Цзюньшэн (   46' ) Овусу-Секьере Деабеас   46' (Куасси Жан (   46' Гао Ди   84' ) Ченг Джин   46' (Н'Думбу Александр (   46' ) Андрияшевич ФранкоЛеонардо Родригес
Запасные: Гу БинВу Вэй IIIЖао БоВанг ДонгшенгСунь ЧжэнъаоЛю ХаофанВанг Чанг
Сегодня. Стадион "Шанхай Интернешнл " (Шанхай).
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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа

Новости по матчу

04 Мая
15:21
Ставка и прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Чжэцзян Профессионал чемпионата Китая — 5 мая 2024
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