Слуцкий без поражений в Китае – «Шанхай Шеньхуа» крупно выиграл

В воскресенье в чемпионате Китая «Шанхай Шеньхуа» проводил матч против «Чжэцзян Профессионал». Команда Леонида Слуцкого порадовала своих болельщиков крупной победой со счётом 4:0. «Шанхай» забил по два гола в каждом из таймов.
Стоит отметить, что команды завершали матч в формате «10 на 10» после двух красных карточек.
Леонид Слуцкий как тренер ещё не проигрывал в Китае. В 11 матчах во всех турнирах «Шанхай Шеньхуа» под руководством Слуцкого отпраздновал девять побед при двух ничьих.
Протокол игры
|(1:0) Амаду Ибраим42'
|(2:0) Малеле Сефас45'
|(3:0) Луис Андре V79'
|(4:0) Луис Андре V90'
Ясюн Бао 88' •У Си 84' (Цзинь Шунькай ( 84' ) •Цзян Шэнлон•Чжу Чэньцзе•Ян Цзэсян 56' •Хаоян Сюй 71' (Ванг Хайан ( 71' ) •Амаду Ибраим•Гао Тиануй 80' (Дай Вай-Цунь ( 80' ) •Жоау Карлуш 71' (Се Пэнфэй ( 71' ) •Луис Андре V•Малеле Сефас 6' 64'
Дун Хэнъи•Сун Гуовен•Лён Нок-Хан•Поссиньоло Лукас•Ю Ксин 67' 72' •Тисян Ли 46' (Абдусалам Абликим ( 46' ) •Цзяци Чжан 46' (Яо Цзюньшэн ( 46' ) •Овусу-Секьере Деабеас 46' (Куасси Жан ( 46' •Гао Ди 84' ) •Ченг Джин 46' (Н'Думбу Александр ( 46' ) •Андрияшевич Франко•Леонардо Родригес
Сегодня. Стадион "Шанхай Интернешнл " (Шанхай).
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