Слуцкий без поражений в Китае – «Шанхай Шеньхуа» крупно выиграл

В воскресенье в чемпионате Китая «Шанхай Шеньхуа» проводил матч против «Чжэцзян Профессионал». Команда Леонида Слуцкого порадовала своих болельщиков крупной победой со счётом 4:0. «Шанхай» забил по два гола в каждом из таймов.

Стоит отметить, что команды завершали матч в формате «10 на 10» после двух красных карточек.

Леонид Слуцкий как тренер ещё не проигрывал в Китае. В 11 матчах во всех турнирах «Шанхай Шеньхуа» под руководством Слуцкого отпраздновал девять побед при двух ничьих.