Слуцкий в Китае: пять матчей – пять побед

Леонид Слуцкий показывает прекрасные результаты в качестве главного тренера «Шанхай Шеньхуа». В пятницу команды обыграла «Чанчунь Ятай» со счётом 2:1. Победный гол подопечные Слуцкого забили уже в компенсированное ко второму тайму время.
В пяти матчах под руководством Леонида Слуцкого, с учётом Суперкубка, «Шанхай Шеньхуа» отпраздновал пять побед. Общий счёт – 10:1.
Если говорить о чемпионате Китая, то со стопроцентным результатом – 12 очков из 12 – «Шанхай» пока лидирует в турнирной таблице.
Напомним, что Леонид Слуцкий принял «Шанхай Шеньхуа» в декабре.
Протокол игры
|25'Цзян Шэнлон (0:1)
|(1:1) Тан Лонг37'
|90'Жоау Карлуш (1:2)
Ву Яке•Ван Яопэн 30' •Росич Лазар 25' (Абдугени Абдухамит ( 25' ) •Юань Миньчэн•Лиао Ченгжиан•Ли Шеньюань 72' (Чжан Юйфэн ( 72' ) •Гильерме Маркес 46' (Лю Юн ( 46' ) •Цуль Петер•Чжан Хуачэнь 72' (Берич Роберт ( 72' 83') •Тан Лонг•Чанчэн Чэн 7' (Ван Цзиньсянь ( 7' )
Запасные: Тиан Юда•Абдусалам Сабит•Цзоу Дэхай•Хе Иран•Янь Чжиюй•Ванг Ю•Ву Жунже
Ясюн Бао•Манафа Вилсон•Цзян Шэнлон•Чжу Чэньцзе•Ян Цзэсян•Амаду Ибраим 57' •У Си•Се Пэнфэй 60' (Юньдин Цао ( 60' ) •Жоау Карлуш•Хаоян Сюй 60' (Малеле Сефас ( 60' ) •Луис Андре V
Сегодня. Стадион "Чанчун " .
Бан пользователя