Слуцкий в Китае: пять матчей – пять побед

Леонид Слуцкий показывает прекрасные результаты в качестве главного тренера «Шанхай Шеньхуа». В пятницу команды обыграла «Чанчунь Ятай» со счётом 2:1. Победный гол подопечные Слуцкого забили уже в компенсированное ко второму тайму время.

В пяти матчах под руководством Леонида Слуцкого, с учётом Суперкубка, «Шанхай Шеньхуа» отпраздновал пять побед. Общий счёт – 10:1.

Если говорить о чемпионате Китая, то со стопроцентным результатом – 12 очков из 12 – «Шанхай» пока лидирует в турнирной таблице.

Напомним, что Леонид Слуцкий принял «Шанхай Шеньхуа» в декабре.