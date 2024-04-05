Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Китая по футболу

Слуцкий в Китае: пять матчей – пять побед

05 Апреля 2024 • 14:41 Комментировать
Чанчунь Ятай
1:2
Шанхай Шеньхуа

Леонид Слуцкий показывает прекрасные результаты в качестве главного тренера «Шанхай Шеньхуа». В пятницу команды обыграла «Чанчунь Ятай» со счётом 2:1. Победный гол подопечные Слуцкого забили уже в компенсированное ко второму тайму время.

В пяти матчах под руководством Леонида Слуцкого, с учётом Суперкубка, «Шанхай Шеньхуа» отпраздновал пять побед. Общий счёт – 10:1.

Если говорить о чемпионате Китая, то со стопроцентным результатом – 12 очков из 12 – «Шанхай» пока лидирует в турнирной таблице.  

Напомним, что Леонид Слуцкий принял «Шанхай Шеньхуа» в декабре.

Протокол игры  
Чанчунь Ятай1:2Шанхай Шеньхуа
  25'Цзян Шэнлон (0:1)
(1:1) Тан Лонг37'  
  90'Жоау Карлуш (1:2)
Ву ЯкеВан Яопэн   30' Росич Лазар   25' (Абдугени Абдухамит (   25' ) Юань МиньчэнЛиао ЧенгжианЛи Шеньюань   72' (Чжан Юйфэн (   72' ) Гильерме Маркес   46' (Лю Юн (   46' ) Цуль ПетерЧжан Хуачэнь   72' (Берич Роберт (   72'   83') Тан ЛонгЧанчэн Чэн   7' (Ван Цзиньсянь (   7' )
Запасные: Тиан ЮдаАбдусалам СабитЦзоу ДэхайХе ИранЯнь ЧжиюйВанг ЮВу Жунже
Ясюн БаоМанафа ВилсонЦзян ШэнлонЧжу ЧэньцзеЯн ЦзэсянАмаду Ибраим   57' У СиСе Пэнфэй   60' (Юньдин Цао (   60' ) Жоау КарлушХаоян Сюй   60' (Малеле Сефас (   60' ) Луис Андре V
Запасные: Дай Вай-ЦуньЧжоу ЖунченХанчао ЮЛю ЮцзеДжин ЯнгянгМа ЖенФулан Cисы АйдиФэй ЭрнандуоГао ТиануйВанг Хайан
Сегодня. Стадион "Чанчун " .
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Роналду написал три слова после победы 8:0 Гвардиола ответил Кину, который назвал Холанна «игроком уровня Второй лиги» Мостовой назвал фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Хаби Алонсо отреагировал на поражение «Баварии» против «Боруссии» Дортмунд «Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» «Барселона» хочет перехватить трансферную цель «Реала» В «Манчестер Юнайтед» приняли важное решение по тен Хагу «Бавария» решила, кто заменит Тухеля Роналду повторил достижение 13-летней давности
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России
Спортивные новости
Андрей Шестаков: «Можно найти что-то общее между профессией комментатора и музыканта» Андрей Шестаков рассказал, чего не хватило СКА в серии с «Автомобилистом» Андрей Шестаков: «Я расстроился из-за вылета СКА из плей-офф КХЛ» Касаткина обыграла Калинину и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне «Локомотив» в овертайме переиграл «Трактор» и увеличил преимущество в серии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Чанчунь Ятай Чанчунь Ятай
Шанхай Шеньхуа Шанхай Шеньхуа
1
2
6.00 4.20 1.50
Видео
59 мин
Хэнань Суншань Лунмэн Хэнань Суншань Лунмэн
Сычуань Цзюнью Сычуань Цзюнью
0
0
Видео
39 мин
Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань
Шанхай Порт Шанхай Порт
1
1
3.25 3.35 2.14
Видео
39 мин
Циндао Чжуннэн Циндао Чжуннэн
Шаньдун Тайшань Шаньдун Тайшань
0
1
Видео
14 мин
Наньтун Чжиюнь Наньтун Чжиюнь
Мэйчжоу Хакка Мэйчжоу Хакка
0
0
2.49 3.40 2.70
Видео
06.04.24 в 10:30
Тяньцзинь Тайгер Тяньцзинь Тайгер
Ченду Беттер Сити Ченду Беттер Сити
Видео
06.04.24 в 14:35
Чжэцзян Профессионал Чжэцзян Профессионал
Циндао Вест Коаст Циндао Вест Коаст
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Апреля
14:41 · Китай
Слуцкий в Китае: пять матчей – пять побед
03 Апреля
12:35 · Россия. Премьер-лига
Никита Медведев: «Слуцкий - сильный тренер, он может поднять китайский футбол»
31 Марта
17:19 · Китай
​Слуцкий снова выиграл - три победы в первых трёх матчах
29 Марта
12:14 · Китай
Тошич - о Слуцком: «Всегда слежу, поддерживаю, болею за команды, где он работает»
11 Марта
20:37 · Бразилия
​Оскар может вернуться в Европу или в «Интернасьонал»
08 Марта
17:14 · Россия. Премьер-лига
«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого оформил третью победу подряд в официальных матчах
05 Марта
21:40 · Китай
Слуцкий заявил, что в Китае футболисты выполняют его требования, а отличии от российских игроков 2
03 Марта
17:22 · Китай
​Клуб Слуцкого победно стартовал в чемпионате Китая
01 Марта
14:49 · Россия. Премьер-лига
​Марио Фернандес оценил тренерский уровень Слуцкого
26 Февраля
21:32 · Китай
Белоус — о переезде Слуцкого в Китай: «Меня это не удивило»
16:55 · Китай
Непомнящий: «В победе «Шанхай Шэньхуа» есть заслуга Слуцкого»
12:07 · Китай
Генич оценил первый трофей Слуцкого в Китае
11:17 · Китай
Кандидат в президенты России Леонид Слуцкий оценил успехи своего тёзки в Китае
09:23 · Китай
Ветеран ЦСКА: «Как в тренера в Слуцкого я не верю»
25 Февраля
21:29 · Китай
Мостовой: Слуцкий? Мне неинтересен чемпионат Монголии 4
Все новости
Рекомендуем