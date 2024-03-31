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Чемпионат Китая по футболу

​Слуцкий снова выиграл - три победы в первых трёх матчах

31 Марта 2024 • 17:19 Комментировать
Шаньдун Тайшань
0:3
Шанхай Шеньхуа

Успехи Леонида Слуцкого в Китае - его клуб «Шанхай» сегодня переиграл с крупным счётом «Шаньдун» - 3:0. Теперь, после первых трёх туров, у российского тренера стопроцентный показатель - три победы, общий счет которых - 7:0. И теперь его команда лидирует в турнирной таблице китайского чемпионата.

Напомним, что Леонид Слуцкий стал тренером своего нынешнего клуба 27 декабря прошлого года, и за это время российский специалист уже успел добыть трофей - в феврале его клуб обыграл «Шанхай Порт» и выиграл Суперкубок Китая. Ранее Слуцкий тренировал московский ЦСКА и даже какое-то время работал с российской сборной.


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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа

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