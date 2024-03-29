Тошич - о Слуцком: «Всегда слежу, поддерживаю, болею за команды, где он работает»

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о бывшем тренере столичного клуба Леониде Слуцком.

Серб отметил, что поздравил экс-тренера сборной России с новой работой, и он уверен, что у специалиста всё получится в Китае.

«Много раз говорил, что Слуцкий — одна из важнейших личностей в моей футбольной карьере. Всегда слежу, поддерживаю, болею за команды, где он работает», - приводит слова Тошича «Чемпионат».

Напомним, что Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа». Под его руководством команда стала победителем Суперкубка Китая, а также выиграла два первых тура в чемпионате.