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Чемпионат Китая по футболу

Тошич - о Слуцком: «Всегда слежу, поддерживаю, болею за команды, где он работает»

29 Марта 2024 • 12:14 Комментировать
Шаньдун Тайшань
...
Шанхай Шеньхуа
31.03 14:35

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о бывшем тренере столичного клуба Леониде Слуцком.

Серб отметил, что поздравил экс-тренера сборной России с новой работой, и он уверен, что у специалиста всё получится в Китае.

«Много раз говорил, что Слуцкий — одна из важнейших личностей в моей футбольной карьере. Всегда слежу, поддерживаю, болею за команды, где он работает», - приводит слова Тошича «Чемпионат».

Напомним, что Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа». Под его руководством команда стала победителем Суперкубка Китая, а также выиграла два первых тура в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Зоран Тошич Шанхай Шеньхуа ещё теги

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