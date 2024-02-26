Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Китая по футболу

Кандидат в президенты России Леонид Слуцкий оценил успехи своего тёзки в Китае

26 Февраля 2024 • 11:17 Комментировать

Кандидат в президенты России Леонид Слуцкий высказался об успехах своего тёзки в Китае.

Напомним, что вчера, 25 февраля, «Шанхай Шеньхуа», который в декабре возглавил экс-тренер сборной России, стал победителем Суперкубка Китая, переиграв «Шанхай Порт» (0:1).

Политический деятель отметил, что за такое небольшое количество времени подготовить команду и добиться успеха в Суперкубке Китая достойно уважения.

«Уверен, благодаря тренерскому опыту и профессионализму Леонида Викторовича «Шанхай Шэньхуа» добьётся немало красивых побед», - написал политик в своём телеграм-канале.

Напомним, что бывший главный тренер ЦСКА заключил контракт с китайской командой до 31 декабря 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет вернуть двух звёзд ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели Абаскаль выбрал основного вратаря в «Спартаке» «Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо Де Брёйне принял решение по своему будущему Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера Модрич получил первое предложение - назван клуб ​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо Тренер «Аль-Насра» высказался о Криштиану Роналду Кто выглядит фаворитом Лиги чемпионов после первых матчей 1/8 финала
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Барселона» продолжает платить Месси «Бавария» поставила ультиматум Тухелю
Спортивные новости
Московское «Динамо» стало победителем регулярного чемпионата КХЛ впервые за десять лет СКА уступил «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ — московское «Динамо» заняло первое место в Западной конференции Селиваненко отреагировал на победу Хачанова на турнире в Дохе «Она ошибалась больше, чем когда-либо»: Чесноков высказался о поражении Калинской в финале турнира в Дубае Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярном чемпионате КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Февраля
11:17 · Китай
Кандидат в президенты России Леонид Слуцкий оценил успехи своего тёзки в Китае
09:23 · Китай
Ветеран ЦСКА: «Как в тренера в Слуцкого я не верю»
25 Февраля
21:29 · Китай
Мостовой: Слуцкий? Мне неинтересен чемпионат Монголии 4
17:08 · Китай
​Слуцкий отреагировал на первый трофей в Китае
16:56 · Китай
Тарханов: «Китайский футбол стал популярнее благодаря Слуцкому»
15:54 · Китай
Непомнящий — о трофее Слуцкого: «Не сказал бы, что китайский футбол развивается»
15:37 · Китай
Сёмин поздравил Слуцкого с победой в Суперкубке Китая
14:35 · Россия. Премьер-лига
Тарханов прокомментировал первый трофей Слуцкого в Китае
14:23 · Россия. Премьер-лига
Дзюба одним словом отреагировал на трофей Слуцкого
14:17 · Китай
Колосков: «Творческий простой пошёл Слуцкому на пользу»
13:12 · Китай
Слуцкий выиграл суперкубок в Китае
23 Февраля
15:31 · Китай
​Экс-тренер сборной Китая получил пожизненный тюремный срок за коррупцию
21 Февраля
18:32 · Китай
​Эксперты оценили шансы Слуцкого завоевать медали чемпионата Китая
09 Февраля
22:25 · Китай
Слуцкий рассказал, как различает китайских игроков
08 Февраля
23:26 · Россия. Премьер-лига
Колыванов легко объяснил победу «Зенита» над «Шанхай Шеньхуа»
Все новости
Рекомендуем