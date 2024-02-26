Кандидат в президенты России Леонид Слуцкий оценил успехи своего тёзки в Китае

Кандидат в президенты России Леонид Слуцкий высказался об успехах своего тёзки в Китае.

Напомним, что вчера, 25 февраля, «Шанхай Шеньхуа», который в декабре возглавил экс-тренер сборной России, стал победителем Суперкубка Китая, переиграв «Шанхай Порт» (0:1).

Политический деятель отметил, что за такое небольшое количество времени подготовить команду и добиться успеха в Суперкубке Китая достойно уважения.

«Уверен, благодаря тренерскому опыту и профессионализму Леонида Викторовича «Шанхай Шэньхуа» добьётся немало красивых побед», - написал политик в своём телеграм-канале.

Напомним, что бывший главный тренер ЦСКА заключил контракт с китайской командой до 31 декабря 2024 года.