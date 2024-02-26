Ветеран ЦСКА: «Как в тренера в Слуцкого я не верю»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о первом трофее Леонида Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа». Команда российского тренера стала триумфатором Суперкубка Китая, победив «Шанхай Порт» со счетом 1:0.

«Команда на ходу, она укомплектована. Лёне просто нужно не мешать им играть в футбол. Как в тренера в Слуцкого я не верю. Он пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть», - приводит слова ветерана «Матч ТВ».

Напомним, что Слуцкий занял пост главного тренера «Шанхай Шеньхуа» в конце декабря 2023 года. Российский специалист заключил с китайским клубом трудовое соглашение, которое рассчитано до конца текущего года.