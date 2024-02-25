Мостовой: Слуцкий? Мне неинтересен чемпионат Монголии

Экс-игрок испанской «Сельты» Александр Мостовой ответил на вопрос о работе Леонида Слуцкого на посту главного тренера китайского «Шанхай Шеньхуа».

— Я не слежу за Слуцким. Чемпионат Монголии, или как там, неинтересен, — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, российский специалист стал наставником «Шанхай Шеньхуа» в конце прошлого года. 25 февраля клуб провел первый официальный матч под руководством Слуцкого, в котором одолел «Шанхай Порт» (1:0) и стал обладателем Суперкубка Китая.

Следующим соперником команды Слуцкого станет «Мэйчжоу Хакка». Матч первого тура чемпионата Китая пройдет 3 марта.