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Чемпионат Китая по футболу

Мостовой: Слуцкий? Мне неинтересен чемпионат Монголии

25 Февраля 2024 • 21:29 Комментировать (1)

Экс-игрок испанской «Сельты» Александр Мостовой ответил на вопрос о работе Леонида Слуцкого на посту главного тренера китайского «Шанхай Шеньхуа».

— Я не слежу за Слуцким. Чемпионат Монголии, или как там, неинтересен, — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, российский специалист стал наставником «Шанхай Шеньхуа» в конце прошлого года. 25 февраля клуб провел первый официальный матч под руководством Слуцкого, в котором одолел «Шанхай Порт» (1:0) и стал обладателем Суперкубка Китая.

Следующим соперником команды Слуцкого станет «Мэйчжоу Хакка». Матч первого тура чемпионата Китая пройдет 3 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Александр Мостовой Шанхай Шеньхуа ещё теги
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wertygaz
25 Февраля 2024 в 21:50
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