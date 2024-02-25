​Слуцкий отреагировал на первый трофей в Китае

В первом же официальном матче у руля «Шанхай Шеньхуа» российский тренер Леонид Слуцкий выиграл трофей. В поединке за суперкубок Китая команда Слуцкого обыграла «Шанхай Порт» с минимальным счётом 1:0.

После игры Слуцкий опубликовал в социальных сетях командное фото с завоёванным трофеем.

«Хорошая работа, команда! Наши болельщики лучшие!» - так подписал фотографию Слуцкий.

Отметим, что до назначения в «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий больше года находился без тренерской работы после ухода из казанского «Рубина». В этот период Слуцкий активно участвовал в развлекательных шоу.