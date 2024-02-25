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Чемпионат Китая по футболу

Слуцкий выиграл суперкубок в Китае

25 Февраля 2024 • 13:12 Комментировать

Состоялся матч за Суперкубок Китая между «Шанхай Шеньхуа» и «Шанхай Порт». Подопечные Леонида Слуцкого отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Сефас Малеле, отметившийся на 55-й минуте.

Для российского специалиста это первый трофей в Поднебесной. Что касается «Шанхай Шеньхуа», то клуб стал обладателем суперкубка страны в четвертый раз.

Напомним, что Леонид Викторович занял пост главного тренера китайского коллектива в конце декабря прошлого года. До этого он работал в московском ЦСКА, казанском «Рубине», «Халле», «Витессе».

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Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа Шанхай Порт ещё теги
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