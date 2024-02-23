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​Экс-тренер сборной Китая получил пожизненный тюремный срок за коррупцию

23 Февраля 2024 • 15:31 Комментировать

Бывший тренер сборной Китая Ли Те получил пожизненный тюремный срок. Как сообщает Metro, 46-летнего мужчину признали виновным в коррупции. Ли Те был замешан в историях с договорным матчами, плюс в 2019 году он заплатил около 330 тысяч фунтов, чтобы возглавить национальную команду Китая.

«Мне очень жаль. Мне нужно было идти правильным путём. Были определённые вещи, которые в то время считались обычной практикой. Добиваясь «успеха» такими способами, я становился всё более нетерпеливым и жаждал быстрых результатов. Для этого я прибегал к влиянию на судей и подкупу игроков и тренеров соперников», - сказал Ли в заявлении.

Стоит сказать, что в своё время как футболист Ли Те выступал в Англии за «Эвертон» в 2002-2006 годах.

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