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Чемпионат Китая по футболу

​Эксперты оценили шансы Слуцкого завоевать медали чемпионата Китая

21 Февраля 2024 • 18:32 Комментировать

Эксперты букмекерских контор оценили вероятность, с которой команда Леонида Слуцкого («Шанхай Шеньхуа») по результатам сезона 2024 года займёт призовое место.

По мнению экспертов «Шанхай Шеньхуа» сможет занять место с 1 по 3 с вероятностью примерно в 23,1%.  

Чемпионат Китая сезона 2024 года начнётся 1 марта 2024 года. Коллектив Леонида Слуцкого проведёт свой первый матч в чемпионате 3 марта. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени, соперником будет «Циндао Яс Айленд».

В прошлом сезоне «Шанхай Шеньхуа» завершил чемпионат на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 52 балла в 30 матчах.


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Леонид Слуцкий Чемпионат Китая Шанхай Шеньхуа академия ставок ещё теги
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