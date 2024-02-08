Радимов: «Если Слуцкий чего-то добьется с «Шанхаем», его нужно отправлять в «Реал»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о матче «Зенита» против «Шанхай Шеньхуа».

«При всем уважении к Леониду Слуцкому, если он чего‑то добьется с этой командой, то его нужно в мадридский «Реал» отправлять. «Шанхай Шеньхуа» – это даже не уровень Первой лиги», – цитирует Радимова «Матч ТВ».

Напомним, петербургский клуб в матче Кубка равноправия разгромил китайский клуб со счетом 6:0. Главным тренером «Шанхая» с декабря 2023 года является экс-наставник ЦСКА, «Рубина» и сборной России Леонид Слуцкий.