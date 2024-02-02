Николич: Будет интересно посмотреть, как Слуцкий справится в Китае

Наставник «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич высказался о назначении Леонида Слуцкого главным тренером китайского клуба «Шанхай Шеньхуа».

«Мне кажется, уровень лиг на Ближнем Востоке чуть выше, чем китайской лиги. Шанхай — хороший город для жизни. Желаю ему удачи и успеха. Будет очень интересно посмотреть, как он справится», — приводит слова Николича «Спорт-Экспресс».

Напомним, команда Слуцкого принимает участие в Кубке равноправия, организованном «Зенитом». В первом туре «Шанхай Шеньхуа» одолел катарский «Аль-Духаиль» со счетом 1:0.

4 февраля китайский коллектив сыграет с бразильским «Сантосом». Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.