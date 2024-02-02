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Экс-тренер «ПСЖ» Галтье высказал мнение о Слуцком

02 Февраля 2024 • 09:41 Комментировать

Французский специалист Кристоф Галтье, который занимает пост главного тренера катарского «Аль-Духаиля», поделился мнением о наставнике «Шанхай Шеньхуа» Леониде Слуцком после товарищеского матча. В спарринге китайцы одержали победу со счетом 1:0.

«Слуцкий - прекрасный специалист, который добился большого успеха. Перед игрой мы обсудили футбол в Китае, ведь я играл там. Мы поговорили об адаптации и развитии этого вида спорта в стране», - поведал тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Слуцкий официально занял пост наставника «Шанхай Шеньхуа» в начале января. Российский специалист подписал контракт с клубом до конца 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Кристоф Галтье Шанхай Шеньхуа ещё теги
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